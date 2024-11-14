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陸多名中管幹部被查 中紀委：不能回頭、不能慈悲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸中央紀委國家監委網站8日消息，中國建設銀行原黨委委員、副行長章更生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（圖／取自百度）
大陸中央紀委國家監委網站8日消息，中國建設銀行原黨委委員、副行長章更生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（圖／取自百度）

大陸中央紀委國家監委近期接連發布多起中管幹部接受審查調查資訊，包括中國建設銀行副行長章更生、重慶市政法委書記陸克華和甘肅省政府副省長趙金雲等人，中央紀委國家監委網站14日發文指出，反腐敗鬥爭已經進入深水區，絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲。

數據顯示，今年1—9月大陸全國紀檢監察機關立案64.2萬件，其中立案省部級幹部58人、廳局級幹部3,263人、縣處級幹部2.6萬人、鄉科級幹部8.9萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人。

上觀新聞10月底報導，十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉和甘肅省副省長趙金雲被查，讓今年落馬中管幹部數量上升至50人，是十八大以來落馬中管幹部數量首次超過50人。

中央紀委國家監委網站的文章指出，反腐敗手段越來越豐富，借助大數據等資訊技術，揪出一批隱藏很深的腐敗分子，反腐敗方式越來越科學，堅持個案查處和系統整治有機結合，反腐敗戰果不斷擴大。

文章指出，當前腐敗存量尚未徹底清除，一些腐敗分子在十八大前就已深陷泥潭，十八大後仍然心存僥倖、破罐破摔，一條道走到黑。此外，腐敗增量仍在發生，表現形形色色，拉幫結派危害政治安全，套取政策紅利妨礙大政方針落實。要始終堅持態度不變、力度不減、重心不偏。

文章最後表示，要緊盯重點領域，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性、地域性腐敗。緊盯重點對象，嚴肅查處「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子成員違紀違法問題。

中紀委 反腐 幹部 權力 風險

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