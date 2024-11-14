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日媒採訪珠海汽車衝撞事件遭帶走 被迫刪拍攝影片

中央社／ 台北14日電
珠海夜驚魂 廣東珠海市體育中心十一日晚間發生越野車衝撞人群事件，造成卅五人死亡、四十三人受傷。昨晚民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。 （路透）
珠海夜驚魂 廣東珠海市體育中心十一日晚間發生越野車衝撞人群事件，造成卅五人死亡、四十三人受傷。昨晚民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。 （路透）

繼BBC記者後，有日本記者在珠海市體育中心現場採訪汽車衝撞事件期間遭到阻撓。日本TBS駐中國記者室谷陽太表示，他日前在體育中心現場拍攝期間，遭自稱是當地市民的人包圍，其後被帶返警局，並被迫刪除所有拍攝的影片

中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。室谷陽太在其X平台發文表示，事件發生後他到現場拍攝，但突然被自稱是當地市民的人包圍，之後有人報警。其後他被帶返警局，被迫刪除所有拍攝的影片。

珠海市體育中心11日晚發生汽車蓄意撞人事件後，官方試圖管控言論。英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）日前在體育中心前進行現場報導期間，突然遭一名沒有表明身分的男子阻撓及推撞，並嘗試用手遮擋鏡頭。

據外媒報導，民眾為悼念罹難者在案發地點獻花，但其後花束和蠟燭遭當局移除。一些上傳到社群平台的現場畫面也被刪除。

影片 日本 車禍

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