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珠海事件缺乏透明度 港媒呼籲北京允許媒體採訪

中央社／ 香港14日電
珠海汽車衝撞事件後，官方封鎖現場。（美聯社）
珠海汽車衝撞事件後，官方封鎖現場。（美聯社）

有香港媒體指出，中國大陸今年已發生數起無差別傷人事件，但官方的通報都是三言兩語，比如沒有公布施襲者的詳細犯案動機，缺乏透明度；相關媒體並呼籲北京允許記者採訪近日發生的「珠海事件」。

星島日報今天撰文指出，中國大陸今年已發生數起無差別傷人事件，包括6月10日，4名美國公民在吉林公園遭人持刀刺傷；6月24日，蘇州一對日籍母子在等候校車時被襲擊，造成校車員工胡友平身亡；9月18日，深圳日本人學校1名男童在上學途中被襲擊身亡。

此外，9月30日，上海松江區沃爾瑪超市內，1名男子持刀襲擊顧客，造成3人死亡、15人受傷；10月8日，廣州天河區一小學門口，1名持刀男子施襲，導致2名小學生和1名女子受傷；10月28日，北京海淀區中關村第三小學校門外有人持刀砍人，造成5人受傷，其中3人為小學生。

文章表示，在上述事件中，官方通報都是三言兩語，未公布施襲者的詳細犯案動機，有的還刻意淡化案件，不提涉及校園。

文章指出，北京此舉也許是害怕引發社會恐慌情緒，但是遮遮掩掩無法真正維穩，上述幾起涉及外國人的案件還引發風波，比如在美國公民的遇襲案中，美國駐中國大使伯恩斯公開批評中方透露的細節有限，缺乏透明度，日本政府也不滿中方未公布疑犯的犯案動機。

近日珠海也發生無差別襲擊案，至今造成35人死亡、43人受傷。文章表示，這是中國大陸近年死亡人數最高的社會報復事件，震驚海內外，儘管官方在20小時之後才公布死傷數字，披露初步案情，但已較過往的語焉不詳「進步了」。

文章表示，也許是因為「珠海事件」死傷數字確實太多，也許是北京最高領導人親自過問，珠海這次披露案情已算較為詳盡，但目前訊息披露還遠遠不夠，公眾仍有不少疑慮，還需要進一步公開，以及允許媒體採訪。

北京 死亡 車禍

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