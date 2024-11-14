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澎湖大進滿88號可望明獲釋 陸方採行政罰放船長

聯合報／ 記者王昭月林保光／澎湖即時報導
澎湖籍漁船「大進滿88號」遭陸方扣留4個多月，洪姓船長和漁船可望15日返回澎湖。圖／讀者提供
澎湖籍漁船「大進滿88號」遭陸方扣留4個多月，洪姓船長和漁船可望15日返回澎湖。圖／讀者提供

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月初在大陸「伏季休漁」期間，在金門海域遭中共海警扣押人船，經前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、議長陳毓仁父子居中奔走長達4個月，據可靠消息，台籍洪姓船長可望明天獲釋，讓這事件順利落幕。

林炳坤、陳雙全、陳毓仁及大進滿88號船東、船員等一行7人，今天早上分從台北、高雄搭機到金門會合，預計下午2時30分搭船至廈門再轉進泉州，與台辦人員最後協調，順利的話，預計明天辦完手續、繳清罰款，洪姓船長及大進滿88號便能由晉江圍頭港啟航返回澎湖。

「雖然比預期多滯留1個月時間，但總算平安落幕」，曾任澎湖海峽兩岸交流協會理事長的林炳坤說，參與大進滿88號斡旋後，原本預計3個月時間內，將滯留大陸的洪姓船長及漁船領回，未料兩岸關係緊張，中間橫生許多枝節，協商過程縛手綁腳，因此多拖了1個月，堪稱調解最久的一案。

林炳坤說，大進滿88號事件也警示國內漁民，在對岸伏季休漁期間，絕對不能擅闖領海捕撈，漁民在海上作業那麼久，應該十分清楚領海界限，一旦越界當然就會有驅離行動。他說，「若休漁期間我們去捕魚沒事，對岸漁民卻不能捕，對他們也不公平」。

據消息來源指出，陸方這次扣留大進滿88號，最終採取行政罰而非刑事罰，將處以新台幣20多萬罰款釋回。林炳坤一行認為，陸方已算很具善意。林炳坤指出，兩岸關係緊張，海基會、海協會與對岸沒有溝通管道，光靠民間團體居中調解，坦白說，「心有餘，力不足」。

大進滿88號是於6月30日由台籍洪姓船長、丁姓船員及印尼籍3名漁工，自西嶼竹灣漁港出海作業。7月2日晚間8點多在金門東北方海域捕撈小管，航近中共領海福建晉江海域，遇中共海警登船攔檢，帶往晉江圍頭港扣留。經林炳坤等人多次與省台辦洽談，8月13日先釋回丁姓船員及3名印尼漁工回澎湖馬公，洪姓船長因指揮漁船違反規定，被扣留至今。

漁民 澎湖 金門

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