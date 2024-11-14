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美智庫：陸看新閣 很糟但有對話空間

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

英國金融時報報導，美國總統當選人川普延攬沃茲、魯比歐等抗中鷹派人士執掌外交政策，顯示他將對北京採取更強硬立場，希望藉由展現美國強大實力，避免台海爆發戰爭。

準白宮國安顧問沃茲曾稱中國是「美國的生存威脅」；川普可望提名另一對中鷹派、佛州參議員魯比歐擔任國務卿，還挑選向來對北京抱持極度批判立場的眾議員斯特凡尼克擔任駐聯合國大使。金融時報報導，認為美國應對中國採取更強硬立場的外交政策專家樂見這些人事安排。

華爾街日報說，曾與中方資深官員磋商的人士表示，前國務卿龐培歐等數名被中共視為特別有威脅的人，並不在川普候任內閣人選名單，北京方面鬆了一口氣。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，「中國認為這些內閣人選很糟，但似乎仍存在對話空間。」如果川普選擇直接威脅中共掌權及其核心利益的人，「這個對話空間將完全消失」。

大陸特別警惕的另一人是前國安顧問歐布萊恩。歐布萊恩曾說，美國應試圖結束俄烏戰爭，然後嘗試讓莫斯科遠離北京。

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