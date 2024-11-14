南海爭端恐升級…黃岩島領海領空 陸組戰備警巡

為反制菲律賓海權新法，大陸在十日公布六十四座南海島礁的「標準名稱」以及黃岩島（我稱民主礁）領海基線的三天後，解放軍南部戰區昨日宣布在黃岩島領海領空及周邊區域組織「戰備警巡」，以行動宣示北京擁有黃岩島主權。中菲南海主權爭議恐再度升級。

根據解放軍南部戰區微信公眾號消息，南部戰區十三日組織海空兵力於黃岩島「領海領空」及周邊區域戰備警巡，並強調這是戰區部隊「依法」進行的巡邏警戒活動。

黃岩島目前由大陸實際控制，而菲律賓與我國皆主張擁有主權。

這次戰備警巡是解放軍南部戰區今年第三次在黃岩島周邊的軍事行動。今年八月七日，南部戰區曾在黃岩島組織「聯合戰巡」，當時並未特別註明巡邏於黃岩島的「領海領空」，僅表示在島礁「附近海空域」實施。這項行動被認為是對菲加美澳同日在南海首度舉行聯合軍演的反制。

今年九月廿八日，南部戰區亦宣布於黃岩島「附近海空域」組織海空兵力進行偵察預警、海空巡邏等「例行性演訓活動」，並指「域外個別國家攪局南海，製造地區不穩定因素」，被認為是對於澳、菲、日、紐、美等五國同日一起在菲律賓專屬經濟區執行聯合海上活動的針對性行動。

此次戰備警巡特別標註「領海領空」的原因在於，大陸十日公布了黃岩島的領海基線，確定了黃岩島周邊的領海領空區域，作為對菲律賓海權新法的反制。

中菲南海爭端近日掀起新一輪法律戰。菲律賓總統馬可仕本月八日簽署菲律賓海洋區域法和群島海道法，使菲律賓可依南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源，同時也可訂定相關行政罰則。大陸隨後於十日先後公布六十四座南海島礁的「標準名稱」以及黃岩島的領海基線，強調對南海諸島的主權。

劃設領海基線也表明大陸對黃岩島的實控進一步強化。大陸外交部與海警局十日亦發聲明強調，黃岩島是大陸固有領土；並指此舉是中方依法加強海洋管理正常舉措，符合國際法和國際慣例。大陸海警將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。