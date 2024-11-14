拚兩岸和平 王金平組跨黨派智庫

立法院前院長王金平昨成立中道和平聯盟智庫。被問及九二共識對兩岸僵局是否還有用，王金平表示，等社會稍微沉澱，需要的時候自然會浮出來，不需要時就不必再談。台北市前市長郝龍斌則說，只要有更好的方法促進兩岸對話，他都支持。

王金平籌組智庫，邀請跨黨派、跨領域成員與會座談。他指出，國內政局紛擾、對立嚴重，成立智庫的目的是邀集有志之士共同研討如何促進國內和諧、營造兩岸和平，提出方案一起努力。

至於九二共識對兩岸僵局是否還有用，王金平說，「我回答是，也不是；回答不是，也不是。」這問題等社會稍微沉澱，認為需要的時候自然會浮出來，若認為不需要的時候就不必再談。

出席座談的郝龍斌說，九二共識在國民黨執政期間是非常好的對話基礎，讓兩岸和平穩定、邦交國維持穩定、經濟發展、陸客來台，加入國際組織都沒問題；但因大陸曲解九二共識，台灣內部對九二共識也有意見，王金平希望為兩岸和平、對話找出路，他要來表達支持。

郝龍斌表示，目前九二共識還是國民黨認為兩岸對話最好的基礎，「如果有更好的，我們也支持。」兩岸如果要對話，大陸必須尊重中華民國存在的事實，台灣內部也要尊重憲法的中華民國存在事實；目前不能對話，是因民進黨不願放棄台獨黨綱，大陸對中華民國存在的事實未給予肯定的支持。

國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪時表示，重大兩岸議題，必須在國民黨黨綱的架構下，也須符合中華民國憲法規範來推動；以王金平愛護國民黨的初衷跟初心，一定非常了解並清楚，也祝福智庫未來推動各項法案給予更多建言，國民黨都會去吸收、了解。