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陸強調九二共識 吳豊山反問：中華民國擺哪
針對海基會新任董事長吳豊山日前提出，兩岸分立分治已七十五年，歷任總統防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場始終如一，並喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應稱，「我們的態度是明確的、一貫的，只要承認『九二共識』這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩岸兩會就能恢復溝通協商」。
朱鳳蓮在昨日例行記者會上回答相關提問時並表示，一九四五年中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣擺脫日本殖民統治，回到祖國懷抱。一九四九年以後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但台灣是中國領土不可分割的一部分從未改變也不容改變。
對於朱鳳蓮前述說法，吳豊山昨日稍晚表示，對岸如果要一直強調「九二共識」，那就應該公開說清楚，中華民國在所謂「九二共識」中擺放在哪個位置。
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