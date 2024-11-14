陸推進團客赴台 籲民進黨勿阻撓

兩岸雙向旅遊今年正式重啟，大陸方面八月至九月分別恢復福建民眾到馬祖、金門簽注，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日公布，截至十月底共受理近五點九萬人申請赴金門、馬祖的簽注，呼籲民進黨當局「盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。

朱鳳蓮昨天再度表態下一步將「繼續推進大陸居民赴島內團體旅遊」。對於兩岸觀光旅遊何時能恢復正常化？陸委會主委邱垂正則表示，若中共減少對台打壓，沒有騷擾性的盤查甚至拘禁，自然就會「水到渠成」。

朱鳳蓮昨日在例行記者會中援引出入境管理部門統計指，截至十月底共受理大陸居民赴金門、馬祖旅遊簽注申請五萬八七三五人，赴金、馬旅遊人數則為五○七四。她指出，數據表明，「大陸居民赴金、馬旅遊熱情較高」，並強調下一步將按照既定工作安排，「繼續推進大陸居民赴島內團體旅遊」。

朱鳳蓮再次喊話，「希望民進黨當局正視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲和訴求，盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。

對於大陸申請赴金馬旅遊簽注人數與實際到訪人數何以差距逾十倍？陸委會十三日透過書面回應指，人數落差並非台灣的審查作業阻礙。自今年十一月一日起陸客依「小三通」規定申請到金門、馬祖旅行，已回歸疫情前由移民署受理及審核，運作順暢。

陸委會表示，國台辦所說受理近五萬九千人赴金馬的旅遊簽注申請，因其簽注效期為六個月，實際上陸客並不一定會馬上就到金馬旅行。政府重申，歡迎陸客到金門、馬祖旅行。

針對朱鳳蓮喊話台灣，「盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。陸委會則表示，「兩岸人員往來不若過往，主要原因在於對岸尚未開放陸客來台旅遊」。至於國人赴陸人數未見成長的原因，亦是中共方面的政治考量。

邱垂正在接受電台訪問時則表示，我方推動兩岸旅遊正常化，但不斷遭中共對台複合性施壓，包括軍事、經濟、社會，特別是六月廿一日祭出所謂的「懲獨廿二條意見」，對兩岸關係傷害很大。其定義寬鬆模糊，還有缺席審判、終身追責、長臂管轄等不文明設計，因此，政府提升國人赴陸旅遊警示至橙色，請民眾評估可能風險和必要性。

另，對於大陸民航局先前公布的冬春航季，兩岸航班航點數量雙雙減少，朱鳳蓮則稱，其中已恢復通航的十四個大陸航點的航班方案，與夏秋航季基本一致，大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案，「民進黨當局的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素」。