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國台辦譴責聲請解散統促黨「打壓異己」 陸委會：無權干涉我方內政

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對內政部擬聲請憲法法庭解散統促黨，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示嚴厲譴責，陸委會回應指，此事純屬我方內政，中共無權干涉。（圖／本報系資料照片）
針對內政部擬聲請憲法法庭解散統促黨，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示嚴厲譴責，陸委會回應指，此事純屬我方內政，中共無權干涉。（圖／本報系資料照片）

內政部擬聲請憲法法庭解散統促黨，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示嚴厲譴責，稱這是「民進黨當局」基於台獨本性，一再打壓政治異己，採取各種手段肆意打壓和迫害島內（指台灣）愛國統一力量。陸委會回應指，此事純屬我方內政，中共無權干涉。

陸委會13日透過書面表示，長期以來中共採取各種統戰與滲透作為，企圖破壞台灣自由民主憲政秩序，政府均密切掌握。為了守護中華民國，陸委會支持主管機關依法採行必要的作為。

陸委會並指，我國有完整的解散政黨法令與機制，不像中共是直接禁止。「此事純屬我方內政，中共無權干涉，中共涉台部門應該自重」。

針對陸委會日前稱大陸經濟持續低迷不振，地方政府以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，提醒台商注意赴陸投資風險，朱鳳蓮13日表示，這種說法完全是無中生有，是「民進黨當局」抹黑大陸的慣用伎倆。

陸委會表示，中國大陸經濟復甦乏力，台商在陸投資經營需面對中國大陸經濟疲軟、消費不振及營商經營環境持續惡化等政經風險增加。加以近期強化監管措施及增修實施的國安法、反間諜法、保守國家秘密法等，已提高台商在陸投資經營的風險。

另外，對於陸委會日前指出，川普當選美國總統，美國恐對大陸加徵60%關稅，將加速台商出走。朱鳳蓮反嗆，民進黨當局為謀一己之私，對此橫加阻撓甚至強推兩岸經濟「脫鉤斷鏈」，違背市場規律，損害同胞福祉，不會得逞。

陸委會表示，因應美中貿易紛爭、大陸投資環境惡化，廠商加速供應鏈全球布局等，台商已積極進行全球多元布局。依經濟部統計，台商赴陸投資金額占整體對外投資比重已由2010年83.8%，逐年降低至2023年的11.4%，今年前9個月占比則為7.46%，而對新南向國家、美國、日本、加拿大投資，均已超越中國大陸，顯見台商為因應國際經貿局勢變化，已進行全球多元布局。

陸委會表示，此是長期趨勢，政府密切注意美國總統大選對中國大陸經濟的影響，並提醒台商預作因應準備。

台獨 國台辦 朱鳳蓮 統促黨 陸委會

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