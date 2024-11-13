快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

大陸重申九二共識 海基會新任董座吳豊山：應說清中華民國定位

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會董事長吳豊山月初上任，喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。記者林伯東／攝影
海基會董事長吳豊山月初上任，喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。記者林伯東／攝影

對於大陸國台辦重申，只要承認「九二共識」兩岸兩會就能恢復溝通協商的回應，海基會新任董事長吳豊山13日表示，對岸如果要一直強調「九二共識」，那麼就應該公開說清楚，中華民國在所謂「九二共識」中擺放在哪一個位置。

本月初海基會改選出新任董事長，吳豊山當選後表示，兩岸分立、分治已75年，歷任總統防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場始終如一，並喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今天上午的記者會上回應說，大陸的態度是明確的、一貫的，只要承認「九二共識」兩岸兩會就能恢復溝通協商。她並提及自1945年抗日戰爭勝利至今的歷史，表示2016年以來民進黨否認「九二共識」，是造成兩岸政治僵局的癥結所在。

面對大陸國台辦的表態，吳豊山今天傍晚回應說，假如中華民國和中華人民共和國在1992年曾經達成「九二共識」，那麼中華民國在所謂「九二共識」中一定有個位置。

因此，吳豊山認為，對岸如果要一直強調「九二共識」，那麼就應該公開說清楚，中華民國在所謂「九二共識」中擺放在哪一個位置。

公開資料顯示，2016年5月21日，海協會官網刊登「海協會負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」，當中指出，我們在「九二共識」基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫。

當時「海協會負責人」表示，兩會協商和聯繫機制是建立在「九二共識」共同政治基礎上的，是得到兩岸雙方正式授權的。2008年5月兩會通過函電確認「九二共識」這一基礎後，兩會聯繫往來與協商談判才得以恢復。八年來，兩會先後舉行11次會談，簽署23項協定，鞏固了共同政治基礎，增進了民眾利益福祉。

九二共識 兩岸關係 海協會 海基會

延伸閱讀

陸配李貞秀遞補立委爭議 劉世芳：忠誠只能對中華民國

海基會新董座喊話兩會迎向花明 國台辦：承認「九二共識」就能

陸方兩岸航班航點下降 國台辦：因民進黨當局刻意阻撓

九二共識解兩岸僵局？王金平：需要時會浮出 不需要時別再談

相關新聞

珠海航展共軍武器亮相 前海軍艦長呂禮詩哽咽：想讓台灣觀眾知道中國有多強

珠海航展12日開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相。海軍前艦長呂禮詩現場哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強。

珠海35死撞人慘案「震驚世界」 美、德、韓等國使館發文哀悼

大陸廣東珠海11日晚間發生一起開車撞人事故，導致35死、43人受傷，震驚社會，也再度衝擊外界以往對於大陸治安良好的印象，...

國台辦譴責聲請解散統促黨「打壓異己」 陸委會：無權干涉我方內政

內政部擬聲請憲法法庭解散統促黨，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示嚴厲譴責，稱這是「民進黨當局」基於台獨本性，一再打壓政治...

被列為台獨清單…前聯電董座控告國台辦恐嚇 陸委會：支持

前聯電董事長曹興誠遭大陸列入「台獨頑固分子」清單後，11日宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，控告二人違反刑...

大陸重申九二共識 海基會新任董座吳豊山：應說清中華民國定位

對於大陸國台辦重申，只要承認「九二共識」兩岸兩會就能恢復溝通協商的回應，海基會新任董事長吳豊山13日表示，對岸如果要一直...

大陸外交部發聲 提珠海撞擊事件：中國是世界上最安全國家之一

中國外交部發言人林劍今天針對多人死傷的珠海撞擊事件說，中國是「世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」。中國政府「一直並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。