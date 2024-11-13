珠海35死撞人慘案「震驚世界」 美、德、韓等國使館發文哀悼

大陸廣東珠海11日晚間發生一起開車撞人事故，導致35死、43人受傷，震驚社會，也再度衝擊外界以往對於大陸治安良好的印象，而事發近2天後，指標性的美國駐北京大使伯恩斯發文悼念，並以「慘劇」形容此事，希望傷者早日康復，此外南韓、德國的使館也已經發文哀悼此事。

11月11日19時48分許，廣東珠海市體育中心發生一起駕車衝撞市民「重大惡性案件」。12日，珠海市公安局發佈警情通報，案件致35人死亡，43人受傷。中共總書記習近平要求「嚴防發生極端案件」，大陸總理李強要求確保社會大局穩定，大陸中央並派工作組前往廣東處置。

據本報記者不完全統計，截至目前至少有3個外國駐北京使館發文哀悼此事。

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）13日在社群平台「X」發布中英雙語的悼念貼文，他指出「我們對在珠海市慘劇中的受害者以及家屬表示深切的同情。希望傷者能早日康復，並且向正在哀悼中的諸位致哀」。同樣的貼文也在微博發布，並標明「美國大使館向珠海駕車衝撞行人案件受害者及家屬致以深切慰問」，下方有近200則留言，悉數感謝美國，有不少網友還表示「中美友誼長存」。

此外，南韓駐北京大使館也在13日中午，以中韓雙語發文指出，「大韓民國駐華大使館對廣東珠海市駕車衝撞行人案件的遇難者表示沉痛哀悼，願傷者早日康復，對傷亡人員家屬表示深切慰問」。

而德國駐北京大使館微博則在13日下午發出貼文指，得知珠海的悲劇性事件，德國駐北京大使傅融（Patricia Flor）表示，「珠海發生的慘劇導致如此多的人失去生命，我深感震驚。我們在此向遇難者的親友致以最深切的哀悼。也向傷者表示真摯的關切，希望他們能夠早日康復」。

另據美國之音報導，日本駐北京大使館12日發出示警，表示日本使館不知道這起事件是否捲入任何日本公民，但是提到中國大陸最近發生了其它襲擊事件。安全警示說，在中國大陸的日本居民應尊重當地習俗，留心環境，在與中國民眾互動時，注意自己的言行。他們應當「避免夜間單獨外出」，甚至日間也是如此，避免「大聲說日語」，避免成群大聲喧嘩等挑釁性和吸引注意力的行為。當外出時，他們應當「密切注意周邊情況，在廣場等人群稠密地方保持高度警覺」。