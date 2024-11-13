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大陸外交部發聲 提珠海撞擊事件：中國是世界上最安全國家之一

中央社／ 北京13日電
中國外交部發言人林劍今天針對多人死傷的珠海撞擊事件說，中國是「世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」。路透
中國外交部發言人林劍今天針對多人死傷的珠海撞擊事件說，中國是「世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」。路透

中國外交部發言人林劍今天針對多人死傷的珠海撞擊事件說，中國是「世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」。中國政府「一直並將繼續」採取有效措施，全力保障人民群眾的生命安全和社會穩定。

林劍並表示，目前在珠海撞擊事件中，並無外國公民傷亡。

中國外交部下午舉行例行記者會，珠海撞擊事件成為外媒提問焦點。其中有外媒詢問，此案已引起國際廣泛關注，且最近也有一系列其他類似襲擊事件在中國發生，這是否會影響中國對外國遊客及其他人士的吸引力？

林劍在回答時表示，有關部門已針對珠海撞擊事件發布警情通報，據了解，目前此案並無外國公民傷亡。

他接著說，中國是「世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」，中國政府「一直並將繼續」採取有效措施，全力保障人民群眾的生命安全和社會穩定。也將一如既往地確實保護境內所有外國人的安全，並為中外企業提供「市場化、法治化、國際化的營商環境」。

另有外媒針對日本外務省在珠海撞擊事件後發出預警，提醒日本人在中國外出時要注意安全，警惕可疑人員及車輛，且不要用日語大聲說話，要求中方評論。

林劍在回答時則說，中國政府絕不允許任何的違法暴力行為，將一如既往地依法保障境內所有外國公民的安全。

中國廣東省珠海市體育中心11日晚發生汽車衝撞事件，釀35死43傷，司機是一名62歲男子，已被當局拘留，事件正在調查中。中共總書記習近平對事件下達指示，直指此案「性質極其惡劣」。

中共 外交部 廣東 日本 習近平

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