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珠海航展共軍武器亮相 前海軍艦長呂禮詩哽咽：想讓台灣觀眾知道中國有多強
珠海航展12日開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相。海軍前艦長呂禮詩現場哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強。
環球網報導，呂禮詩指出，無論是運油-20，或者是看到紅旗-19，那都是象徵現在可以飛得更遠，可以攔截的高度更高，「我在台灣節目裡頭一再強調，有圖有真相，我也想一起分享這些寶貴經驗，把這一些實際上的真相，告訴大家，讓觀眾知道，我們中國有多強。」
澎湃新聞報導，呂禮詩12日在逛展時，收到一位軍迷的81192紀念貼紙。他表示，「中國人民現在強起來了，『81192一定會返航』。」
呂禮詩11日曾在個人臉書上發文，表示「蜻蜓點水，準備飛往珠海，見證祖國強大。」
81192事件，又稱南海撞機事件，於2001年4月1日上午在南海靠近海南島上空，中美兩國軍機發生的一起空中相撞事故。當時殲8戰鬥機墜毀，飛行員王偉跳傘下落不明，後被大陸政府確認犧牲，年僅32歲。隨後被推定死亡。美國的軍機則自降海南陵水機場。
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