繼續宣示主權！解放軍南部戰區 在黃岩島及周邊戰備巡航

繼日前公布64座南海島礁的「標準名稱」，並公布黃岩島的領海基線，以此反制菲律賓後，解放軍南部戰區13日發布，組織海空兵力在黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡。

解放軍南部戰區公眾號發布，11月13日南部戰區組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡。這是戰區部隊依法開展的巡邏警戒活動。

菲律賓總統馬可仕8日簽署菲律賓海洋區域法和群島海道法，使菲律賓可依南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源，同時也可訂定相關行政罰則。

大陸自然資源部10日公佈64座南海島礁的「標準名稱」，並公布黃岩島的領海基線，以此反制菲律賓，宣示北京在南海爭議島嶼的主權。

大陸外交部也表示，堅決反對菲律賓頒布所謂「海洋區域法」，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲律賓海洋區域，中方將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。