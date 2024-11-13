快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九邀陸生來台 羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉今(13)日接受Yahoo TV「齊有此理」節目主持人王時齊專訪。海基會提供
海基會秘書長羅文嘉今(13)日接受Yahoo TV「齊有此理」節目主持人王時齊專訪。海基會提供

馬英九基金會邀大陸7所大學共40名師生於本月27日訪台，名單包括桌球名將馬龍，海基會秘書長今接受網路節目專訪時表示，可從3個項目去檢驗是否「真交流」，例如台灣的民主轉型經驗，對性別平權、基本人權的重視，和青年的活力與創意。

羅文嘉13日接受Yahoo TV「齊有此理」節目主持人王時齊專訪。對於前總統馬英九擬邀請大陸學生來台交流，羅文嘉表示，實踐是檢驗真理唯一的標準，要怎麼檢驗這項計畫是否要「真交流」，可以從3個標準去檢驗。

他說，首先，應該要來交流中國沒有而台灣有的，例如台灣的民主轉型經驗；第二，台灣是個多元包容的社會，例如對婚姻平權、基本人權的重視，多元文化價值應該要在交流中被展現出來；第三，台灣的年輕人在自由的空氣與土壤成長，充滿創意、活潑，可以自由選擇、自由表達，因此青年的活力創意應該是交流項目。

就近期坊間餐飲業者飲料杯封膜上出現大陸統戰標語，羅文嘉表示，有些商家可能為了省錢，從中國進口封膜使用，但很有可能是對岸刻意操作，不會無緣無故出現，對岸是有系統在對國內進行滲透、無聲的入侵，這種「無煙硝戰爭」，中國在全世界各地都在發動，國人必須特別留意。

對於陸配擔任立法委員的討論，羅文嘉指出，陸配只要依照程序取得台灣的身分證，當然就是我們的國民，「是我們的一份子，也是我們的家人」，這是基本的態度。至於是否能擔任公職或立法委員，必須按照國家法律規定。

他強調，如果法律規定立法委員不能有雙重國籍，那只要持有中華民國之外的國籍，就是屬於雙重國籍。法律規定官員與立委不能持有雙重國籍，是擔心在行使職務的時候會產生忠誠度問題，很多國家都有類似規定，台灣並不例外，「這跟陸配是否為台灣一份子，是兩件事情，雙重國籍不能擔任立委公職適用所有國人。」

國籍 羅文嘉 馬英九

延伸閱讀

海基會羅文嘉讚「台灣人愛好和平」 稱：不接受切香腸式進逼

法庭唇槍舌戰！蔡正元嗆「攻擊舊主子」忘恩負義 金溥聰反批思想陳腐

賴清德總統選擇司法院代理院長謝銘洋 曾說台大沒把馬英九教好

有意贈送對岸「和平之鹿」遭打槍 羅文嘉批對岸：送軍機艦來是敵意

相關新聞

繼續宣示主權！解放軍南部戰區 在黃岩島及周邊戰備巡航

繼日前公布64座南海島礁的「標準名稱」，並公布黃岩島的領海基線，以此反制菲律賓後，解放軍南部戰區13日發布，組織海空兵力...

中俄3隱形戰機 珠海航展同台

珠海航展昨天開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相，其中，共軍殲三五A、殲二○與俄羅斯蘇五七等三款隱形戰機首次同台，最受關注。...

珠海衝撞35死：官方通報疑點多，兇手「離異」說法掀爭議

中國廣東省珠海市在11月11日發生重大無差別攻擊慘案，一名62歲男性駕駛車輛衝進當地體育中心的戶外田徑場，向人群衝撞碾壓、導致多人重傷死亡。根據珠海市公安局的說法，這是一起35死、43人受傷的「重大惡性案件」，並將兇手犯案原因指為「離婚後財產分割結果不滿而引發」。這是中國近年來最嚴重的攻擊事件，然而全案從11日案發時的低調處理、到相隔24小時後的公安通報，案情仍充滿各種疑點：警方為何能在兇手昏迷之下，確定犯案動機？強調兇手「離異」說法，為何又不說明相關證據？中國國家主席習近平，也照官方往例發出了「指示」要妥善處理，但實際上珠海衝撞事件欠缺準確資訊、媒體也無法深入採訪；再度掀起中國民眾恐懼的案件，真相最終也會不了了之？

大陸：赴金馬簽注已5.9萬人 籲民進黨當局撤除往來禁限

兩岸雙向旅遊今年正式重啟，大陸方面8月底與9月底分別恢復福建民眾到馬祖、金門簽注，而大陸官方13日公布，截至10月底共受...

內政部聲請解散統促黨 北京：譴責打壓愛國統一力量

內政部11月6日表示統促黨為中共在台發展組織、接受中共資助介入選舉、破壞治安，聲請憲法法庭解散。對此大陸國台辦表示，民進...

傳美方要台積電斷供陸晶片 國台辦：削弱台灣產業優勢

外媒日前披露，美方要求台積電中止向大陸供應晶片，而大陸國台辦13日則批評美國打「台灣牌」升高台海緊張局勢，並批民進黨政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。