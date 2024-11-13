馬英九邀陸生來台 羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

馬英九基金會邀大陸7所大學共40名師生於本月27日訪台，名單包括桌球名將馬龍，海基會秘書長今接受網路節目專訪時表示，可從3個項目去檢驗是否「真交流」，例如台灣的民主轉型經驗，對性別平權、基本人權的重視，和青年的活力與創意。

羅文嘉13日接受Yahoo TV「齊有此理」節目主持人王時齊專訪。對於前總統馬英九擬邀請大陸學生來台交流，羅文嘉表示，實踐是檢驗真理唯一的標準，要怎麼檢驗這項計畫是否要「真交流」，可以從3個標準去檢驗。

他說，首先，應該要來交流中國沒有而台灣有的，例如台灣的民主轉型經驗；第二，台灣是個多元包容的社會，例如對婚姻平權、基本人權的重視，多元文化價值應該要在交流中被展現出來；第三，台灣的年輕人在自由的空氣與土壤成長，充滿創意、活潑，可以自由選擇、自由表達，因此青年的活力創意應該是交流項目。

就近期坊間餐飲業者飲料杯封膜上出現大陸統戰標語，羅文嘉表示，有些商家可能為了省錢，從中國進口封膜使用，但很有可能是對岸刻意操作，不會無緣無故出現，對岸是有系統在對國內進行滲透、無聲的入侵，這種「無煙硝戰爭」，中國在全世界各地都在發動，國人必須特別留意。

對於陸配擔任立法委員的討論，羅文嘉指出，陸配只要依照程序取得台灣的身分證，當然就是我們的國民，「是我們的一份子，也是我們的家人」，這是基本的態度。至於是否能擔任公職或立法委員，必須按照國家法律規定。

他強調，如果法律規定立法委員不能有雙重國籍，那只要持有中華民國之外的國籍，就是屬於雙重國籍。法律規定官員與立委不能持有雙重國籍，是擔心在行使職務的時候會產生忠誠度問題，很多國家都有類似規定，台灣並不例外，「這跟陸配是否為台灣一份子，是兩件事情，雙重國籍不能擔任立委公職適用所有國人。」