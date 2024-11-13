海基會新董座喊話兩會迎向花明 國台辦：承認「九二共識」就能

本月初海基會改選出新任董事長吳豊山，吳豊山當選後表示，兩岸分立、分治已75年，歷任總統防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場始終如一，並喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。對此大陸國台辦13日回應，我們的態度是明確的、一貫的，只要承認「九二共識」兩岸兩會就能恢復溝通協商。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午就吳豊山的談話，做出不少回應。她表示，1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣擺脫日本殖民統治，回到祖國懷抱。1949年以後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但台灣是中國領土不可分割的一部分從未改變也不容改變。這既是歷史事實，又是法理依據，更是客觀現狀。

朱鳳蓮提到，2016年以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷歪曲、甚至否認「九二共識」，單方面破壞了兩岸關係和平發展以及兩會協商往來的政治基礎，這是造成兩岸政治僵局的癥結所在。

她強調，「我們的態度是明確的、一貫的，只要承認『九二共識』這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩岸兩會就能恢復溝通協商，兩岸關係就可以重回和平發展的正確軌道」。

公開資料顯示，2016年5月21日，海協會官網刊登「海協會負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」，當中指出，我們在「九二共識」基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫。

當時「海協會負責人」表示，兩會協商和聯繫機制是建立在「九二共識」共同政治基礎上的，是得到兩岸雙方正式授權的。2008年5月兩會通過函電確認「九二共識」這一基礎後，兩會聯繫往來與協商談判才得以恢復。八年來，兩會先後舉行11次會談，簽署23項協定，鞏固了共同政治基礎，增進了民眾利益福祉。