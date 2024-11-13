快訊

國合會援外農場種大麻？ 藍委憂援助款遭濫用難監督

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美方要台積電斷供陸晶片 國台辦：削弱台灣產業優勢

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日回應台積電議題時，並未公開證實大陸已遭台積電斷供涉及AI的晶片。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日回應台積電議題時，並未公開證實大陸已遭台積電斷供涉及AI的晶片。（記者廖士鋒／攝影）

外媒日前披露，美方要求台積電中止向大陸供應晶片，而大陸國台辦13日則批評美國打「台灣牌」升高台海緊張局勢，並批民進黨政府「隨美起舞」，「最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

英媒路透社10日披露美方下令台積電從11日開始，停止向中國大陸客戶運送用於人工智慧應用的先進晶片。報導援引消息人士稱，美國商務部致信台積電，對運往中國大陸、為人工智慧加速器和圖形處理器（GPU）提供動力的某些 7 奈米或更先進設計的尖端晶片實施出口限制。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此表示，推進兩岸產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。

朱鳳蓮並未公開證實大陸是否已經被台積電「斷供」，但她強調，有關報導再次證明，美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是「以台遏華」。而民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一味隨美起舞搞「脫鉤斷鏈」，給兩岸有關產業合作設置越來越多的人為障礙，「最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

而對於媒體報導馬斯克日前要求SpaceX的台灣供應商把生產業務搬出台灣，朱鳳蓮對此則回應，「有關動向表明，民進黨當局一味謀『獨』挑釁，只會害台、毀台」。

至於曾說要向台灣抽保護費的川普當選美國總統後，民進黨政府正考慮向美國提出總價值150億美元的軍備採購計畫，朱鳳蓮對此則說，正告民進黨當局，「『以武謀獨』完全是自尋絕路，任何貼靠外部勢力謀『獨』的圖謀，都註定失敗」。

台積電 民進黨 美國

延伸閱讀

大陸：赴金馬簽注已5.9萬人 籲民進黨當局撤除往來禁限

台積電下跌…大立光上漲領軍千金股表現 弘塑也大漲

曹興誠告大陸國台辦恐嚇 朱鳳蓮回批：「秋後的螞蚱」

台積電（2330）重挫！網猜「跟川普有關」：利空來了

相關新聞

中俄3隱形戰機 珠海航展同台

珠海航展昨天開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相，其中，共軍殲三五A、殲二○與俄羅斯蘇五七等三款隱形戰機首次同台，最受關注。...

珠海衝撞35死：官方通報疑點多，兇手「離異」說法掀爭議

中國廣東省珠海市在11月11日發生重大無差別攻擊慘案，一名62歲男性駕駛車輛衝進當地體育中心的戶外田徑場，向人群衝撞碾壓、導致多人重傷死亡。根據珠海市公安局的說法，這是一起35死、43人受傷的「重大惡性案件」，並將兇手犯案原因指為「離婚後財產分割結果不滿而引發」。這是中國近年來最嚴重的攻擊事件，然而全案從11日案發時的低調處理、到相隔24小時後的公安通報，案情仍充滿各種疑點：警方為何能在兇手昏迷之下，確定犯案動機？強調兇手「離異」說法，為何又不說明相關證據？中國國家主席習近平，也照官方往例發出了「指示」要妥善處理，但實際上珠海衝撞事件欠缺準確資訊、媒體也無法深入採訪；再度掀起中國民眾恐懼的案件，真相最終也會不了了之？

大陸：赴金馬簽注已5.9萬人 籲民進黨當局撤除往來禁限

兩岸雙向旅遊今年正式重啟，大陸方面8月底與9月底分別恢復福建民眾到馬祖、金門簽注，而大陸官方13日公布，截至10月底共受...

內政部聲請解散統促黨 北京：譴責打壓愛國統一力量

內政部11月6日表示統促黨為中共在台發展組織、接受中共資助介入選舉、破壞治安，聲請憲法法庭解散。對此大陸國台辦表示，民進...

傳美方要台積電斷供陸晶片 國台辦：削弱台灣產業優勢

外媒日前披露，美方要求台積電中止向大陸供應晶片，而大陸國台辦13日則批評美國打「台灣牌」升高台海緊張局勢，並批民進黨政府...

馬英九邀陸生來台　羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

馬英九基金會邀大陸7所大學共40名師生於本月27日訪台，名單包括桌球名將馬龍，海基會秘書長今接受網路節目專訪時表示，可從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。