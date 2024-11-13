傳美方要台積電斷供陸晶片 國台辦：削弱台灣產業優勢

外媒日前披露，美方要求台積電中止向大陸供應晶片，而大陸國台辦13日則批評美國打「台灣牌」升高台海緊張局勢，並批民進黨政府「隨美起舞」，「最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

英媒路透社10日披露美方下令台積電從11日開始，停止向中國大陸客戶運送用於人工智慧應用的先進晶片。報導援引消息人士稱，美國商務部致信台積電，對運往中國大陸、為人工智慧加速器和圖形處理器（GPU）提供動力的某些 7 奈米或更先進設計的尖端晶片實施出口限制。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此表示，推進兩岸產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。

朱鳳蓮並未公開證實大陸是否已經被台積電「斷供」，但她強調，有關報導再次證明，美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是「以台遏華」。而民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一味隨美起舞搞「脫鉤斷鏈」，給兩岸有關產業合作設置越來越多的人為障礙，「最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

而對於媒體報導馬斯克日前要求SpaceX的台灣供應商把生產業務搬出台灣，朱鳳蓮對此則回應，「有關動向表明，民進黨當局一味謀『獨』挑釁，只會害台、毀台」。

至於曾說要向台灣抽保護費的川普當選美國總統後，民進黨政府正考慮向美國提出總價值150億美元的軍備採購計畫，朱鳳蓮對此則說，正告民進黨當局，「『以武謀獨』完全是自尋絕路，任何貼靠外部勢力謀『獨』的圖謀，都註定失敗」。