內政部聲請解散統促黨 北京：譴責打壓愛國統一力量

內政部11月6日表示統促黨為中共在台發展組織、接受中共資助介入選舉、破壞治安，聲請憲法法庭解散。對此大陸國台辦表示，民進黨當局基於「台獨」本性，一再打壓政治異己，採取各種手段肆意打壓和迫害島內愛國統一力量，我們對此予以嚴厲譴責。

根據內政部先前的說明中華統一促進黨中央委員張孟崇及妻子洪女，從2011年起收受中共新台幣7400萬元資助，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨大肆宣傳，另外，經統計2010年至2024年間，各警察機關以「治平專案」，查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，高達134人。憲法法庭收案後，將成為首件主管機關聲請解散政黨案。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午在記者會上回應，指出主張祖國統一、反對「台獨」分裂和外來干涉「符合民族大義，順應歷史大勢，是正義之舉」。

她批評民進黨當局基於「台獨」本性，一再打壓政治異己，採取各種手段肆意打壓和迫害島內愛國統一力量，「我們對此予以嚴厲譴責」。她強調「台獨」勢力的倒行逆施，必將受到歷史和人民的審判。

此外，對於我方陸委會日前稱大陸經濟持續低迷不振，地方政府以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，提醒台商注意赴大陸投資風險。對此朱鳳蓮則回應說，「這種說法完全是無中生有，是民進黨當局抹黑大陸的慣用伎倆」。她強調，近期有關地方和部門將舉辦台資製造業企業產業鏈供應鏈對接活動、首屆兩岸服務業大會暨第十三屆兩岸暨港澳服務業論壇等活動，「為台資企業搶抓中國式現代化機遇搭建更多平台」。

對於擔心財政經費不夠用，兩岸相關的交流合作會受到影響？朱鳳蓮表示，兩岸交流合作是造福兩岸同胞的好事，其內生動力在民間，這是永不枯竭的源頭活水，即便面臨民進黨當局不斷阻撓破壞，要和平、要發展、要交流、要合作，仍然是兩岸同胞最強烈的共同心聲。相信兩岸交流合作必將走深走實、行穩致遠。

而有台灣媒體報導福建平潭先前對台灣導遊實行的獎勵補貼政策，一年內帶團滿30天或是60天，就會有1萬到5萬人民幣的補助。但是今年獎補政策迄今一直沒有下文，讓平潭導遊工作前景變得更加難以預測，朱鳳蓮對此表示，「平潭的具體情況我現在不掌握，我們可以在記者會之後去了解，然後給你回覆」。

最後，關於民進黨立委沈伯洋日前表示，淘寶以「養套殺」等策略滲透台灣市場，並有收集個資的嫌疑，對此，朱鳳蓮回應指每年11月的「雙十一」電商購物節是大陸非常火爆的網路購物季，台灣民眾熱烈響應並踴躍參與。今年一些電商平台推出部分商品跨境免運費、可本地退貨等服務，充分滿足台灣消費者多樣化的商品需求和物流選擇。大陸樂見廣大台灣民眾獲得實實在在的好處。

朱鳳蓮強調，「至於沈伯洋利用淘寶做什麼事，大家應該有所耳聞」。他指出大陸電商平台「絕不會成為『台獨』頑固份子『謀獨斂財』的工具」。