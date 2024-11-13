金融安則國安 陸國家安全部： 全面增強金融工作本領和風險應對能力

就在大陸人大常委會日前通過議案，化債規模合計達人民幣10兆元（新台幣45兆元），力求防堵金融系統風險之際。大陸國家安全部13日在微信公眾號刊文稱，金融安則國安。從歷史經驗看，任何國家在向強國邁進的征途上都離不開強大金融體系的關鍵支撐，如果金融搞不好，爆發金融危機，那麼經濟發展必然受到重挫，現代化進程可能遲滯甚至中斷。

文章指出，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合大陸國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。全面增強金融工作本領和風險應對能力，對金融安全風險早識別、早預警、早暴露、早處置，堅定不移走中國特色金融發展之路。

國家安全法第20條規定，國家健全金融宏觀審慎管理和金融風險防範、處置機制，加強金融基礎設施和基礎能力建設，防範和化解系統性、區域性金融風險，防範和抵禦外部金融風險的衝擊。

文章表示，當前，大陸已成為重要的世界金融大國，擁有全球最大的銀行體系，第二大保險、股票和債券市場，外匯儲備規模穩居世界第一，普惠金融走在世界前列，經濟社會發展和人民群眾日益增長的金融需求不斷滿足，金融已經成為推動經濟社會發展的重要力量。

金融與風險始終相伴，一些國家的崛起和衰弱往往同金融能力密切相關。17世紀荷蘭能夠取得海上霸權，初具現代特徵的金融體系扮演非常重要的角色。之後的英國興起金融革命，推動工業革命，助力成為所謂的「日不落帝國」。

文章指出，同樣，金融風險擴散引發經濟危機、國家動盪的事例也不勝枚舉。16世紀西班牙大肆對外擴張積累巨額債務，最終引發財經危機導致盛極驟衰。1637年荷蘭鬱金香事件、1720年英國南海泡沫事件，都重創本國經濟和國家實力。

上世紀30年代的「大蕭條」令世人至今心有餘悸。1929年美國股市暴跌，1930年發生銀行擠兌倒閉風潮，蔓延為席捲全球的經濟危機，多國政府更迭。

第二次世界大戰後，西方國家多次發生嚴重金融危機。在美歐主導的國際金融體系下，發展中國家也經常陷入熱錢流入、外債高企的不利局面，多次誘發經濟衰退。美國靠操弄金融工具從全世界攫取大量財富，也因金融危機元氣大傷。

國際經驗教訓表明，嚴重的系統性金融風險和金融危機不僅導致經濟長期衰退，使多年的經濟發展成果和社會財富毀於一旦，還可能引發社會危機。