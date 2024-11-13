德勤預計港府年度赤字逾千億 財政儲備下降
據報導，國際會計師事務所德勤預計，港府2024至25年度的財政赤字可能超過港幣千億元（新台幣4000億元），財政儲備明年也會下降至6000億元（新台幣2.4兆元）。
綜合本地媒體今天的報導，德勤近日對港府的財政作出以上預測。
在財政儲備方面，德勤指出，今年3月底，香港的財政儲備為7346億元，但明年3月底預計將會下降至約6000億元。
在COVID-19疫情及經濟低迷打擊之下，港府自2019年的財政年度起多數出現赤字，主因是港府一方面稅收大幅減少，另一方面開支卻激增。
在2019至2024年之間，港府財政除了2021至22年出現少許盈餘外，其餘年度都是赤字；疫情3年間，港府動用大量公帑資助中小企業、旅遊業、餐飲業及個人度過難關，赤字更為擴大。
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