魯比歐兩度遭制裁 陸輿論：難辦了

美國聯邦參議員魯比歐二○二○年因新疆、香港問題兩度遭北京制裁，若川普任命魯比歐出任國務卿的訊息屬實，將成為第一位遭中國大陸制裁的美國國務卿，是否影響未來中美高層互動，備受關注。大陸網路輿論多認為「中國要難辦了」，中美關係恐陷入更強烈對抗局面。

二○二○年七月十三日，大陸外交部發言人華春瑩以在涉疆問題上表現惡劣為由，宣布對魯比歐等四名美國人實施相應制裁；二○二○年八月十日，時任大陸外交部發言人趙立堅也宣布，因香港問題反制裁十一名美方人員，魯比歐名列其中。

綜合外電和陸港媒體報導，魯比歐是香港法案有力推手，二○一六年在美國「國會－行政部門中國委員會」擔任聯合主席時，在美國與香港民運人士黃之鋒會面後提出香港法案，美參眾兩會最終在二○一九年通過該法案。

魯比歐二○二○年一月提出和推動「維吾爾人權政策法案」，內容包括對肆意侵犯新疆少數民族人權的中國官員實施制裁、出口限制。

大陸官媒環球時報曾以大篇幅文章痛批魯比歐是「逢中必反的政客」，批評他是「美國最反中的政客」，不僅在香港、台灣、西藏和新疆等一系列中國領土主權問題上頻頻「作妖」，打著所謂人權的旗號干涉中國內政。

另外，沃茲可能擔任白宮國安顧問，香港南華早報援引北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊分析認為「對中國絕對強硬」，更會追求贏得與中國戰略競爭的想法；不過，眾議院和國家安全顧問必須處理的中國問題細緻度及等級不同，希望沃茲能從更具戰略性角度看待中國，並逐漸了解美中關係的複雜性。

有網友認為，鑒於魯比歐、沃茲的立場，這下子大陸內部「親美派」也不會有空間了；大陸媒體人解飛則以「山雨欲來風滿樓」形容當前情況。