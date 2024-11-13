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蕭依古會王毅 籲中俄共抗美

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中俄昨在北京舉行戰略安全磋商，大陸外交部長王毅表示，願和俄方一道著眼於國際情勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作。俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古則喊話，兩國應共同抵抗美國的遏制政策。

據大陸外交部發布，王毅昨在北京和蕭依古主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，「達成了新的共識」，增進了戰略互信，雙方一致同意加強協作，共同促進全球安全穩定。

王毅提到，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭今年三次會晤，對推動兩國關係作出一系列戰略部署，雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏原則，在涉及彼此核心關切問題上堅定相互支持，不斷深化政治互信，扎實推進務實合作。

據俄羅斯衛星通訊社報導，蕭依古在會談中提及願與中方落實兩國元首會晤共識時說：「我認為這其中最重要的任務，是抵抗美國及其附庸國對俄羅斯和中國實施的『雙重遏制』政策，進一步加強外交政策協調，包括構建平等、不可分割的歐亞架構」。

俄羅斯 北京 王毅

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