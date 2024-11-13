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最後「拜習會」 陸向美釋善意
大陸國家主席習近平今天啟程秘魯出席亞太經合會（APEC）峰會，擬分別與美國總統拜登、日本首相石破茂藉著會議期間舉行雙邊會晤。
大陸外交部宣布，習近平將於十三日至十七日赴秘魯利馬，出席APEC會議，並對秘魯進行國是訪問；並接著在十七日至廿一日赴里約熱內盧，出席二十國集團（G20）峰會，並對巴西進行國是訪問。
彭博社報導，拜登也預計出席APEC、G20峰會，並可能在APEC期間與習近平會面。這將是兩人繼去年十一月APEC舊金山峰會後，一年來首次會談。消息人士指，目前仍在敲定會晤細節，暫未確定日期。
這次拜習會將是拜登卸任前與習近平的最後一次會晤，且上周的美國大選已確認前總統川普明年一月將重返執政。德國之聲指出，此次會晤不會有實質成果，但二人會晤或將間接向川普表達「不要破壞中美關係」。
美國亞洲協會研究員牛犇表示，習近平會見拜登，最好的理由是對美中關係釋出善意的訊號，但不太可能影響川普政府。
此外，共同社昨報導，石破茂擬於十五日與習近平會談。這將是石破茂出任首相後首次與習近平會談。
另據韓聯社，南韓國家安保室第一次長金泰孝稱，正在推進南韓總統尹錫悅與習近平在APEC峰會期間會晤。
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