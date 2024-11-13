中俄3隱形戰機 珠海航展同台

珠海航展昨天開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相，其中，共軍殲三五A、殲二○與俄羅斯蘇五七等三款隱形戰機首次同台，最受關注。首次亮相的還有紅一九（紅旗十九）地空飛彈武器系統、無人作戰艦艇虎鯨號、察打一體無人機九天等等。

殲三五A是本次珠海航展的焦點。央視軍事報導，航展首日，殲三五A首次亮相並在現場進行飛行展示。殲三五A的公開，意味著解放軍空軍成為繼美國之後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。而紅一九地空飛彈武器系統主要用於對彈道飛彈目標實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點。

珠海航展昨開幕，共軍殲三五A（圖）、俄羅斯蘇五七同台亮相。（中新社）

俄羅斯此次首度派出第五代隱形戰機蘇五七參與珠海航展，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古在十一至十五日訪問大陸期間也將前往觀展。

解放軍海軍首次實裝參展，展示主戰裝備涵蓋殲十五系列艦載戰機、直九、直八、直二○艦載直升機、反潛巡邏機等海軍航空兵主戰機型，其中殲十五T、殲十五D、直二○等戰機均首次公開，並有殲十五系列艦載機編隊進行飛行展示。殲十五D是一型雙座艦載電子戰飛機，集電子干擾及打擊等能力於一體，可在未來航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

本屆展會首設第二展區，涵蓋無人船演示區和無人機演示區。共軍空軍多型現役無人機、中國航天科技集團「彩虹」和「飛鴻」系列無人機、中國航空工業系列「翼龍」系列和「九天」無人機、中國航天科工集團「天鷹」及WJ七○○等無人機亦都亮相。

本屆活動於十二至十七日舉行，共設七大主題展區，涵蓋陸、海、空、天、電、網全領域。另有三支飛行表演隊包括解放軍空軍「八一」飛行表演隊、解放軍空軍航空大學「紅鷹」和俄羅斯「勇士」飛行表演隊進行演出。