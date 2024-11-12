陸委會副主委沈有忠訪拉脫維亞 感謝歐洲議會關切台海

陸委會副主委沈有忠近日赴歐洲訪問，11日晚間和我駐拉脫維亞大使李憲章，與拉脫維亞國會跨黨派友台小組的6位國會議員餐敘。會上，沈有忠感謝歐洲議會駁斥中共惡意扭曲聯大2758決議，關切共軍在台灣周邊軍演的軍事脅迫，期盼未來與拉脫維亞等理念相近民主國家深化合作，共同應對極權政權對全球民主之威脅。

據陸委會發布，沈有忠近日赴歐洲訪問，11日晚間與拉脫維亞國會議員就極權陣營對民主國家的認知作戰、兩岸交流現況、中國大陸經濟社會內部情勢及對外擴張作為等進行探討。

沈有忠在會上說明我政府兩岸政策，強調賴清德總統兩岸政策的兩大特點為具延續性及可預期性，積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括：強化國防自主、建構經濟安全及社會韌性、加強與理念相近國家合作，及掌握兩岸關係話語權等理念，致力維持台海現狀與和平穩定。

沈有忠感謝歐洲議會近期駁斥中共惡意扭曲聯大2758決議，關切共軍在台灣周邊軍演的軍事脅迫；也期盼未來與拉脫維亞等理念相近民主國家深化合作，共同應對極權政權對全球民主之威脅。

陸委會表示，與會拉脫維亞國會議員提及，目前全球局勢動盪，具高度不確定性，俄烏及中東等區域衝突之後續動向亦令人憂心，且拉台雙方皆面臨來自極權鄰國的網路攻擊、資訊戰及心理戰等複合性威脅，更應加強交流合作，共同維繫民主韌性。

據陸委會發布的訊息，出席餐敘的拉國議員，包含外委會副主席柯茨瑪（Irma Kalnina）、國家安全委員會主席賴國基（Ainars Latkovskis）、曾任內政部長、防長及外長的議員柯鐸奇(Ģirts Valdis Kristovskis）、歐洲事務委員會副主席羅布格（Ugis Rotbergs），和公民、移民及社會凝聚委員會副主席蘭安娜（Anna Rancane）及職權、紀律及陳情委員會主席福燦（Janis Vucans）等。