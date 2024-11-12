美調查：衛星圖像顯示 中國為製造核動力航母做準備

（德國之聲中文網）根據美聯社獲得的衛星圖像和中國政府文件的最新分析，中國已經為大型水面戰艦項目興建了一個陸基核反應堆原型。迄今，這是中國政府正在向製造首艘核動力航空母艦邁進的最明顯跡象。

加利福尼亞州蒙特雷國際研究院（MIIS）研究人員在調查四川省樂山市郊區的一處山地時，發現該處正在建造一個名為「龍威」的「核電發展項目」。他們得出的結論是，中國正在為一艘大型戰艦建造一個反應堆原型。

「機密」級別的國防建設項目

蒙特雷國際研究院研究員路易斯（Jeffrey Lewis）說：「樂山反應堆原型是中國事實上正在研制核動力航空母艦的第一個明確證據。」根據衛星圖像和公開文件，包括項目投標書、人事檔案、環境影響研究報告，以及市民對施工噪音和過多粉塵的投訴，他們得出結論：中國當局正在四川省樂山市木城鎮，建造一座用於船艦推進的原型反應堆。

採購文件顯示，該反應堆將很快投入運行，它位於一個名為909基地的設施內。該基地由中國核工業集團公司下屬的中國核動力研究設計院管理，負責反應堆工程研究和測試。

文件還顯示，負責航母研發的中國艦船研究設計中心（也稱701研究所）在核動力發展項目下採購了「用於安裝在大型水面艦艇」的反應堆設備，並且此項目被列為「國防用途」。由此推斷，這座大型反應堆可能是一款新一代航母的原型反應堆。

從2020年至2023年的衛星圖像可以發現，反應堆設施附近房屋被拆除，並建設了與反應堆相連的取水設施。而蒸汽發生器和渦輪泵的合同顯示，該項目涉及一個具備次級回路的壓水反應堆。

此外，一份環境影響報告稱「龍威」項目是「與國防相關的建設項目」，屬於「機密」級別。目前，中國國防部和外交部均未回應美聯社的置評請求。

目標成為海軍強國

中國海軍是世界上士兵數最多的海軍，且一直在加速實現現代化。為其艦隊增添核動力航母將有助於中國建立一支真正的 「藍水海軍」，即能夠在公海作戰、在全球範圍內與美國抗衡。位於華盛頓的卡內基國際和平基金會（CEIP）高級研究員趙通說：「核動力航母將使中國躋身一流海軍強國的行列，目前僅限美國和法國具備此條件。」

中國第一艘航空母艦「遼寧艦」於2012年服役，改裝自一艘蘇聯艦艇，第二艘航空母艦「山東艦」基於蘇聯的設計，由中國自主建造。 003型「福建艦」於2022年下水，是中國第三艘航空母艦，也是第一艘自主設計建造的航空母艦。

以上三艘航母均采用常規動力。今年3月，當中國人民解放軍海軍政委袁華智確認建造第四艘航空母艦時，曾被問及是否會采用核動力。袁華智當時僅表示「很快就會宣布」，但到目前為止還沒有任何官方消息。

核動力艦將拉近中美海軍實力

國際戰略研究所（IISS）海軍力量與海上安全高級研究員查爾茲（Nick Childs）說，中國「在航母發展上采取了漸進的方式，有一些野心將隨著時間的推移而演變」。查爾茲表示：「核動力優勢在於大幅提高航程，無需頻繁加油，而且代表艦艇無需攜帶燃料，艦上就有空間為艦載機提供燃料和武器，從而擴大了艦載機的能力。」他補充說：「增加核動力將意味著中國在航母發展方面邁出了重要的一步，其艦載機將與美國海軍的航母更加接近。」

卡內基國際和平基金會的趙通指出，核動力航母將使中國軍隊在戰略熱點地區（特別是包含大部分中國爭議領土的「第一島鏈」）的行動更具靈活性和持久力。

不過，也有專家持不同看法。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的高級研究員福納樂（Matthew Funaiole）則認為，中國下一艘航艦更可能是福建艦的改良版本，並「漸進式改進」，而非核動力艦。

習近平的「復興藍圖」

中國國家主席習近平已指示國防部門「建成世界一流海軍」，並將成為海洋強國作為實現國家振興的重要部分。中國人民解放軍海軍擁有超過370艘船艦和潛艇。此外，中國還具備強大的造船能力：根據美國國會的報告，中國造船廠每年建造數百艘艦艇，美國每年僅建造不超過五艘。

然而，美軍目前擁有11艘核動力航母，數量仍遠勝於中國。這使其能夠在全球範圍內，特別是在印太地區，保持多個打擊群的部署。

另一方面，五角大樓開始對中國海軍艦隊的快速現代化產生警覺，包括新型航母的設計和建造。美國國防部在最近提交給國會的中國軍力報告中指出，這（中國海軍現代化）反映了中國對「海洋領域的日益重視及海軍遠距離作戰需求的增加」。報告還提到，中國日益擴大的航母部隊將延伸其任務群的防空範圍，使其能夠進行遠離中國海岸線的作戰行動。

（美聯社）

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