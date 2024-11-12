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美中「海上軍事安全磋商會議」上周登場 北京遲未公布任何消息

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
美軍與共軍上周在青島舉行海事軍事安全磋商機制會議，但北京方面並未宣布消息。圖／取自美軍印太司令部官網
美軍與共軍上周在青島舉行海事軍事安全磋商機制會議，但北京方面並未宣布消息。圖／取自美軍印太司令部官網

美國與大陸之間的「海事軍事安全磋商」機制，約每半年一次，近期於11月6日至8日在山東青島舉行，但大陸方面直至12日晚間都未發布任何消息，明顯與上一次的磋商不同。

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）8日在社群平台「X」上貼文，曬出美軍少將巴杰龍（Jay Bargeron）到訪北京的照片，伯恩斯指出，巴杰龍和來自美國印太司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍、美國海岸警衛隊的代表們來此與中共軍方對口人員進行海上軍事安全磋商機制會議（MMCA）。

美國印太司令部也在8日公布，美方於6日至8日在山東省青島，與共軍海軍和空軍舉行半年一度的工作組會議，以及「海上軍事安全磋商機制」年度會晤。由美國印太司令部戰略規劃與政策部主任少將巴杰龍和共軍海軍總部參謀長助理、少將王強率各自代表團出席全體會議。

巴杰龍表示，此次軍事海事協商協議工作組和全體會議以今年早些時候在檀香山舉行的MMCA工作組為基礎，並繼續與共軍就空中和海上作戰安全進行直接討論。雙方代表回顧了各自部隊之間的作戰互動，並討論了最佳安全實踐。每半年一次的MMCA會議為美軍和共軍空軍和海軍提供了一個平台，巴杰龍表示，這些會議有助於澄清意圖並減少誤解或事故的風險，有助於促進美中軍事關係的穩定。

伯恩斯並於11日再度貼文，透露當天美國退伍軍人節的使館致敬活動也有巴杰龍參與，但巴杰龍在北京是否與其他共軍高層或者中共官員會面，則沒有公開的訊息。

值得注意的是，北京方面直至12日晚間都尚未發布這次會議的消息，與上一次會議相當不同。

據大陸國防部官網，雙方上一次MMCA會議是今年4月3日至4日在夏威夷舉行，當時大陸國防部在4月6日上午就發布消息，並提到共軍代表團指出，「艦機安全與國家安全密不可分，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全。中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行動，堅定維護自身領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮」。

公開資料顯示，目前共軍與美軍有兩軍高層溝通、雙方國防部工作會晤、海上軍事安全磋商機制會議以及兩軍戰區領導通話等溝通管道。其中MMCA會議係基於雙方1998年簽署的協定，曾於2022年美國時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而中斷，2023年舊金山拜習會後宣布重啟，今年4月為重啟後首度舉辦。機制會議分為小組會議和將軍級年度會晤。

共軍 北京 國防部 美國

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