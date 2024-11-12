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「性質極其惡劣」珠海駕車撞人案35死 習近平火速指示：依法嚴懲凶手

聯合報／ 大陸中心／即時報導
11月11日晚間，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，截至目前，已造成35人死亡、43人重傷。圖／取自「Ｘ」平台
11月11日晚間，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，截至目前，已造成35人死亡、43人重傷。圖／取自「Ｘ」平台

11月11日晚間，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，截至目前，已造成35人死亡、43人重傷。

新華社晚間報導，案件發生後，大陸國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。

他要求，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要依法嚴懲凶手。各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。

大陸國務院總理李強作出批示指出，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案情並依法嚴懲凶手。要防控結合，實際做好風險隱憂和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

根據習近平指示，中共中央已派工作小組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷兵救治、案件偵辦、社會面防控等工作。目前，各項工作正在進行中。

稍早，大陸央媒引述珠海市公安局通報報導稱，這起事件共造成35人死亡，43人受傷。

報導指出，11日19時48分許，珠海市體育中心內發生一輛越野車故意撞人案件，嫌犯樊某（男，62歲）駕越野車強闖入市體育中心，連續衝撞正在體育中心內部鍛練（體能訓練）的市民。樊男逃逸時被警方追捕後，他在車上持刀意圖自殘，但被警方控制，其頸部嚴重受傷仍在救治中。

警方初步查明， 樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

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廣東 死亡 習近平

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