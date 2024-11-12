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曾被認為和江派關係密切 大陸前防長梁光烈84歲離世

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸前國防部長梁光烈逝世。圖／中新社
大陸前國防部長梁光烈逝世。圖／中新社

據大陸官媒新華社，前中共中央軍委委員、前國務委員兼國防部部長梁光烈，於今日凌晨2時43分在北京逝世，享壽84歲。公開資料顯示，他曾於2008年至2013年任大陸國防部長，期間主持過中美兩軍交流，並被認為和江派關係密切。

據新華社12日報導，梁光烈因病於2024年11月12日2時43分在北京逝世，享壽84歲。

報導形容，他是中共優秀黨員、久經考驗的忠誠的共產主義戰士，大陸國防建設和軍隊軍事工作的傑出領導人。

公開資料顯示，梁光烈於1958年1月入伍解放軍，1959年11月加入中國共產黨，2002年5月獲頒解放軍上將軍銜，他長期在解放軍陸軍服役，因參與過越戰，被認為是主戰派，曾任共軍北京軍區參謀長、北京軍區副司令、瀋陽軍區司令、南京軍區司令等職。

梁光烈2002年升任中共中央軍事委員會委員，解放軍總參謀長、總參謀部黨委書記後，於2008年至2012年任中共中央軍委委員、國務委員兼國防部部長，2012年至2013年任大陸中央軍委委員，國務委員兼國防部部長、大陸國務院黨組成員。

梁光烈曾於2012年5月訪美，是當時大陸九年來首位訪美的防長，他在抵美後表示，「兩國不是零和博弈的競爭對手」；同年9月，時任美國防長潘內達應梁光烈邀請進行任內首次訪陸。

北京 國防部 解放軍

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