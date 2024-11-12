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德國官員訪台 陸外交部發聲：敦促德方恪守一中原則

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
德國經濟部次長菲利普（Udo Philipp）正在台訪問，圖為我經濟部次長陳正祺（右）與德國聯邦經濟及氣候保護部次長菲利浦（左）11日共同主持台德經貿政策對話會議。圖／取自經濟部
德國經濟部次長菲利普（Udo Philipp）正在台訪問，圖為我經濟部次長陳正祺（右）與德國聯邦經濟及氣候保護部次長菲利浦（左）11日共同主持台德經貿政策對話會議。圖／取自經濟部

德國聯邦經濟及氣候保護部次長菲利普（Udo Philipp）正在台訪問，大陸外交部發言人林劍12日在例行記者會上稱，敦促德方恪守一個中國原則。

林劍強調，世界上只有一個中國。台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中德關係的政治基礎。

林劍說，「我們敦促德方恪守一個中國原則，停止與台方進行任何形式的官方交往，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。」

彭博報導，據菲利普11日透過電郵發布的聲明，他將出席12日在台灣舉行的「德國台灣商會聯合會」（GTCC）會議，與此同時，菲利普還將與我方官員會面，並參觀台積電晶片工廠。

德國聯邦經濟與氣候保護部發出的聲明，該聲明中引用菲利普的發言稱：「在地緣政治的當前情勢下，與像是台灣這樣的夥伴進行合作的價值，已顯得愈加重要。我希望藉由本次的旅行強調這一點。」

而此舉引起外界熱議，認為台德在沒有正式外交關係，加上德方正重新調整與中方關係狀態下，德國官員訪台舉動勢必引發北京不悅。

北京 台積電 德國

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