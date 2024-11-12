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與王毅會談「全面交換意見」 蕭依古：俄中應抵抗美國實施的遏制政策

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古12日與大陸外長王毅會唔時指出，俄中應抵抗美國實施的遏制政策。圖為蕭依古在任俄羅國防部長時在莫斯科國際安全會議發言畫面。圖／歐新社
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古12日與大陸外長王毅會唔時指出，俄中應抵抗美國實施的遏制政策。圖為蕭依古在任俄羅國防部長時在莫斯科國際安全會議發言畫面。圖／歐新社

俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古12日與大陸外長王毅會晤時指出，俄中應抵抗美國實施的遏制政策。

俄羅斯聯邦安全會議新聞處上周發布，蕭依古將於11日至14日對中國進行工作訪問，並與中國高層舉行會晤。其中，於12日與王毅進行會談。

大陸外交部12日發布訊息，王毅在北京與蕭依古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。

王毅表示，中俄關係有著必然歷史邏輯和強大內生動力。國際形勢越複雜，外部挑戰越多，雙方越要堅定團結協作，捍衛共同利益。我們願同俄方一道，著眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。

大陸外交部官方通稿引述蕭依古說法表示，俄中關係也成為大國合作典範和國際事務中的主要穩定因素。俄中關係始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水平。

俄羅斯衛星通訊社報導，蕭依古在與王毅會談時表示，「我願與貴方繼續努力落實俄聯邦總統普亭與中國國家主席習近平2023年3月在莫斯科、今年5月在北京以及在上海合作組織阿斯塔納峰會和喀山金磚峰會期間舉行元首會晤時達成的協議。」

蕭依古進一步說，「我認為這其中最重要的任務是抵抗美國及其附庸國對俄羅斯和中國實施的『雙重遏制』政策，進一步加強外交政策協調，包括構建平等、不可分割的歐亞架構。」

俄羅斯 普亭 王毅 習近平 衛星通訊

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