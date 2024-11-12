習近平親信陳一新掌國安 美媒稱陸間諜機器令人生畏

華爾街日報11日報導，習近平任命陳一新執掌大陸國安部以來，中國間諜活動已膨脹到讓西方官員形容「令人生畏」。該部被指可能操縱了對美國的大規模網絡攻擊。美國官員認為大陸國安部可能跟名為「鹽颱風」(Salt Typhoon）的駭客組織攻擊行動有關。

報導指出，大陸國安部在陳一新的領導下許多行動引發關注，包括對被認為構成安全威脅的外國公司進行打壓；在社交媒體上開展宣傳活動，敦促大陸民眾警惕所謂美國顛覆中國的企圖等。

報導稱，作為中國間諜機構負責人，陳一新推動國安部的權職遠超出了其傳統的情報領域，公開發表了與中國經濟、外交政策甚至文化有關的安全威脅方面的看法。他試圖動員公民加入打擊外國間諜活動的全國性鬥爭中，這與冷戰時期呼籲公眾提高警惕以幫助抓捕間諜的做法如出一轍。

華爾街日先前曾報導，在「鹽颱風」入侵事件中，駭客滲透美國電信網絡，並侵入了川普與賀錦麗競選團隊以及美國政府高級官員的手機線路，可能獲取了數千名美國人之間的通信資訊，並對美國國家安全造成了嚴重損害。

知情人士透露，美國調查人員認為，一家中國承包商代表中國情報機構實施了這次攻擊，該機構很可能是大陸國安部。因為大陸國安部經常利用承包商執行駭客任務。

大陸外交部發言人林劍10月底曾回應，美方近日熱衷於製造各種「颱風」。他並指出，先前「伏特颱風」經中國網路安全機構證實為國際勒索軟體。美國炮製網路溯源虛假敘事，真實目的是栽贓中國。

對於陳一新，華爾街報導引述捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員Craig Singleton說，「他是習近平核心圈子中的關鍵人物，而且他已經表現出對習近平堅定不移的忠誠——堅定不移」

報導稱，陳一新上任後，中國有關部門對一些美國諮詢和盡職調查公司進行了突擊搜查和調查。全國人大修訂了中國的《反間諜法》，以加強政府對更廣泛數據和數位活動的控制。此外，大陸國安部主要研究機構中一位研究美國問題的資深專家已升任國安部副部長，這暗示中國將更加關注來自華盛頓的戰略威脅。

報導梳理大陸國安部公眾微信號發布內容，除譴責美國對中的間諜活動外，也從漁業、金融等方方面面著手，反映了習近平政權對國安的廣泛定義。在形式上則運用當前流行文化，如微短劇來引起年輕觀眾共鳴。

陳一新近一次公開會議強調，在某些西方國家憑藉訊息優勢和輿論霸權，大肆宣揚文化競爭並挑起文明衝突和意識形態對抗，對中國發動「輿論戰」、「認知戰」，因此要全力維護文化安全。

公開資料顯示，陳一新自2022年任大陸國安部部長，此前曾任中共中央政法委委員與秘書長。他1984年開始在浙江麗水地委辦工作，一路升到辦公室副主任，1992年開始升到浙江省委辦公廳任調研寫作處，並在2003年升至浙江省委副秘書長，2011年、2013年分別金華市、溫州市委書記，2016年調至湖北任武漢市委書記。