共軍新型匿蹤戰機殲-35A珠海航展亮相 首度進行飛行展示

中國大陸中型匿蹤多用途戰機殲-35A，12日上午在珠海航展中正式亮相並進行首次飛行展示。央視新聞形容，殲-35A飛行表演動作幹練、流暢，「像一道銀色閃電劃破長空！」

央視新聞引述專家觀點指出，殲-35A是一機多型的空海孿生戰鬥機，其發動機有巨大的性能提升，最大起飛重量逼近30噸，是中國新型中型匿蹤戰機的性能突破。殲-35A亮相航展，意味著殲-35A已經是中共空軍的正式裝備，中國空軍已同時擁有殲-20和殲-35A兩款匿蹤戰機。

報導稱，在珠海航展上首次亮相的殲-35A，是由中國航空工業集團瀋陽飛機設計研究所研製、中國航空工業集團瀋飛公司生產的新一代匿蹤多用途殲擊機，採用氣動、結構與匿蹤一體化設計，是一款非常全面的中型匿蹤戰機。

央視新聞表示，匿蹤戰機的第一項指標就是「隱身」，包括雷達隱身、紅外線隱身、光學隱身、聲學隱身等。從殲-35A的外觀設計以及採用的材料塗料等方面看，殲-35A的匿蹤性能目前排世界第一。

此外，殲-35A的載油系數較高，因此作戰半徑更遠、飛行速度更快，升限或載彈能力也更大。在機動性某些方面優於對手，在國防、國際競爭領域的影響都不言而喻。

央視新聞報導，殲-35A是中國第二款匿蹤戰機。如今，中共空軍已擁有殲-20和殲-35A兩款匿蹤戰機，中國也由此成為全球第二個同時裝備兩款匿蹤戰機的國家。