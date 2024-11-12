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憂川普2.0關稅大棒？加礦業老闆：中國不怕 仍有牌可打

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
加拿大礦業大亨弗里德蘭認為，自「川普1.0」時代以來，中國減少了對美國經濟的敞口，使其更有能力抵御這位當選總統擬議中的關稅政策。（路透）
加拿大礦業大亨弗里德蘭認為，自「川普1.0」時代以來，中國減少了對美國經濟的敞口，使其更有能力抵御這位當選總統擬議中的關稅政策。（路透）

全球正迎來川普2.0時代，外界擔憂川普對中國重施關稅戰帶來的影響。加拿大礦業大亨、艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines Ltd.）的董事長羅伯特．弗里德蘭（Robert Friedland）日前表示，自「川普1.0」時代以來，中國減少了對美國經濟的敞口，使其更有能力抵御這位當選總統擬議中的關稅政策。

彭博報導，弗里德蘭指出，「中國還有很多牌可以打。中國對美國的出口遠低於上屆川普政府時期。因此，與7、8年前相比，他們對美國關稅的敏感度要低得多。」

弗里德蘭稱，中國方面正在觀望川普是否會兌現他的威脅，並將提出一個政策回應。「中國仍在採取一系列措施刺激消費需求，以某種程度上擺脫地方政府債務的問題。我認為，在三到五年的時間裡，中國經濟看起來仍然非常穩健。」他補充說。

弗里德蘭表示，一些海外投資者正尋求加大對中國股票的投資，中國股票的定價比一些美股更具吸引力。他還認為，川普身邊圍繞著「像馬斯克」和矽谷企業家這樣的人是一個積極的舉動。

弗里德蘭表示，「川普可能會像一個真正的首席執行官一樣管理他的第二屆政府」「川普身邊有很多新人。如果你能從科技行業獲得很多有吸引力的年輕人，我對美國的未來感到樂觀。」

值得注意的是，艾芬豪集團10月才與山西潞寶集團簽訂戰略合作協議，共同推進全釩液流儲能發展，弗里德蘭本人也在北京出席了簽約儀式。

摩根大通資深全球經濟學家喬·勒普頓表示，在關稅實施前，可能會出現真正的前置準備，企業試圖提前應對，因此進入第一季度時，全球製造業、尤其是中國製造業可能出現小幅增長。

根據凱投宏觀計算，美國對中國商品的需求佔中國國內生產毛額（GDP）不到3%，並預計中國要到明年下半年才能感受到關稅帶來的不利影響。

不過，大陸機構對於川普關稅戰仍謹慎以待，國盛證券首席經濟學家熊園團隊近期估算，川普如果對中一次加徵60%關稅，可能拖累大陸出口約6個百分點，2025年出口年增率可能年減3%。

川普 美國

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