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李家超：希望港美相互尊重發展貿易關係

中央社／ 香港12日電
香港特首李家超。（中新社）
香港特首李家超。（中新社）

川普（Donald Trump）再次當選美國總統，香港行政長官李家超今天表示，美國商人在香港有重大經濟利益，希望香港與美國互相尊重發展經貿關係。

川普再次當選美國總統之後，香港各界都關注未來川普政府的對港政策。美國自川普首次執政以致現任總統拜登上任後，都因為香港實施國安法及拘捕泛民主派人士等而施加制裁，包括制裁前任特首林鄭月娥和李家超（時任保安局局長）。

李家超今早出席行政會議前會晤記者，在回答川普再次上台後可能對香港帶來的影響，他說，香港重視與任何地方的經貿關係，也支持多邊貿易，重視傳統（美國和歐洲）市場。

他說，歡迎美國與香港進行正常貿易往來，但在此之餘，香港也會發展新興市場，比如東南亞和中東。

他強調，美國在與香港的貿易之中一直享有盈餘，而目前香港也有超過1000家美國公司，反映出港美經貿關係密切，且美商在港有重大經濟利益，因此期望港美之間推動互利共贏的經貿關係。

但他表示，香港方面也有底線思維，即保持與傳統市場關係之餘，也正積極發展新興市場，並強調港美貿易要互相尊重，希望美方不要以政治干擾正常貿易或香港司法。

目前香港各界關注的焦點是川普上台後，會否取消香港駐美國經濟貿易辦事處的特權和豁免。

今年9月，美國國會眾議院表決通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求美國總統在香港不再享有高度自治下，取消對香港駐美國經貿辦的特權和豁免。

港府在美國設有3個經貿辦，分別位於華盛頓、紐約和舊金山，它們都享有部分外交特權和豁免。

川普 美國 香港

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