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蕭依古訪中 陸專家：料討論俄烏衝突、台海等安全議題

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古將於11月11日至15日赴中國出席中俄第十九輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議。圖為王毅（左）去年9月在聖彼德堡會見蕭依古。（圖／取自中國外交部網站）
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古將於11月11日至15日赴中國出席中俄第十九輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議。圖為王毅（左）去年9月在聖彼德堡會見蕭依古。（圖／取自中國外交部網站）

俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古（Sergei Shoigu）於11日至15日訪中。大陸專家認為，蕭依古或將同中方討論包括俄烏衝突、台海在內的多項戰略安全議題。此行參訪珠海航展也向外界傳遞出「無論國際形勢如何變幻，中俄始終保持高水平戰略互信和軍事合作」的信號。

蕭依古將在中出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議，並將分別與大陸外長王毅與中央政法委書記陳文清進行會談。

外界關注蕭依古此行與中方磋商內容，環球時報報導，中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉認為，中東、北約、台海、核威懾等問題都可能被列入雙方的磋商清單，網絡信息安全、氣候安全、運輸線安全等非傳統安全領域，也會是雙方關注的議題。「中俄戰略安全問題磋商涉及廣泛領域。」他說。

王曉泉進一步指出，蕭依古在此訪期間前往珠海航展參觀，可直觀感受中國先進的武器裝備，這對進一步加強兩國軍工合作很有意義。「這也傳遞給外界一個信號，即無論國際風雲如何變幻，中俄都將保持高水平的戰略互信和軍事合作關係。」

上海政法學院中國-上海合作組織國際司法交流培訓基地講師崔珩稱，蕭依古曾長期擔任俄羅斯國防部長，與中國政界、軍界都有聯繫，可擔負溝通和傳遞重要信息的職責。而參訪珠海航展可以推斷，主要是為了推進中俄軍事技術合作。

蕭依古在今年5月卸去俄羅斯防長職務，改任俄羅斯聯邦安全會議秘書，前述機構直屬於俄羅斯總統普亭，主要任務在於為總統提供國家安全事務方針政策上的建議。紹伊古上任後在9月先後訪問了北韓與伊朗，並與北韓領導人金正恩、伊朗官員進行安全會談。

俄羅斯 北韓 台海

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