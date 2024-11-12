蕭依古訪中 陸專家：料討論俄烏衝突、台海等安全議題

俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古（Sergei Shoigu）於11日至15日訪中。大陸專家認為，蕭依古或將同中方討論包括俄烏衝突、台海在內的多項戰略安全議題。此行參訪珠海航展也向外界傳遞出「無論國際形勢如何變幻，中俄始終保持高水平戰略互信和軍事合作」的信號。

蕭依古將在中出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議，並將分別與大陸外長王毅與中央政法委書記陳文清進行會談。

外界關注蕭依古此行與中方磋商內容，環球時報報導，中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉認為，中東、北約、台海、核威懾等問題都可能被列入雙方的磋商清單，網絡信息安全、氣候安全、運輸線安全等非傳統安全領域，也會是雙方關注的議題。「中俄戰略安全問題磋商涉及廣泛領域。」他說。

王曉泉進一步指出，蕭依古在此訪期間前往珠海航展參觀，可直觀感受中國先進的武器裝備，這對進一步加強兩國軍工合作很有意義。「這也傳遞給外界一個信號，即無論國際風雲如何變幻，中俄都將保持高水平的戰略互信和軍事合作關係。」

上海政法學院中國-上海合作組織國際司法交流培訓基地講師崔珩稱，蕭依古曾長期擔任俄羅斯國防部長，與中國政界、軍界都有聯繫，可擔負溝通和傳遞重要信息的職責。而參訪珠海航展可以推斷，主要是為了推進中俄軍事技術合作。

蕭依古在今年5月卸去俄羅斯防長職務，改任俄羅斯聯邦安全會議秘書，前述機構直屬於俄羅斯總統普亭，主要任務在於為總統提供國家安全事務方針政策上的建議。紹伊古上任後在9月先後訪問了北韓與伊朗，並與北韓領導人金正恩、伊朗官員進行安全會談。