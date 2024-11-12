俄國安高官訪中 今與王毅會談

俄羅斯前防長、現任聯邦安全會議祕書蕭依古昨天已抵中國大陸訪問，今天將與中共中央外辦主任兼外長王毅舉行戰略安全磋商。

俄羅斯衛星通訊社報導，蕭依古將與王毅討論國際和地區安全的熱點問題及雙邊合作問題。蕭依古還將與中共政法委書記陳文清就治安、司法問題進行會談，包括打擊極端及恐怖主義和跨國犯罪等。蕭依古還將參觀珠海航展，見證俄國第五代戰機蘇─57首次海外亮相。

大陸外交部發言人林劍昨天提到，蕭依古將出席中俄第十九輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第九次會議。中俄雙方將就共同關心的戰略性、全局性問題保持密切溝通。王毅十二日將與蕭依古就雙邊關係和涉及兩國戰略安全利益的重大問題深入溝通、協調立場、增進互信。

中聯部長劉建超昨天在北京會見俄國總統助理米羅諾夫。劉建超說，今年以來大陸國家主席習近平與俄國總統普亭三次會晤，中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為引領，推動戰略溝通與務實合作，推動中俄關係行穩致遠。