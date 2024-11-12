聽新聞
0:00 / 0:00

陸漁船翻覆案 監院糾正海巡署

聯合報／ 記者張睿廷李奕昕／台北報導
海巡署艦艇2月14日在金門海域取締大陸三無船越界，造成翻覆兩死事故。圖／金門海巡隊提供
海巡署艦艇2月14日在金門海域取締大陸三無船越界，造成翻覆兩死事故。圖／金門海巡隊提供

海巡署艦艇今年二月十四日在金門海域取締大陸三無船越界，過程中發生碰撞，致大陸發生漁船翻覆兩死事故，因疑未全程蒐證錄影而引發責任釐清爭議。監察院立案調查，本月七日審議通過調查報告，監院認為海巡署在取締過程中明確違反「海岸巡防機關海域執法作業規範」等規範，有重大違失，通過糾正海巡署。海巡署昨表示尊重，全面檢討相關執法作業程序。

本案是由監委賴鼎銘、郭文東、浦忠成啟動調查。監委表示，海岸巡防機關海域執法作業規範、岸海聯合勤務巡防區指揮部勤指中心實施計畫及海岸巡防機關狀況通報作業程序對於全程蒐證及通報都有明文規定，但海巡署於本案卻沒有確實進行錄影蒐證及通報，明顯違反多項規定。

監委指出，調查時發現本案海巡多功能艇（CP艇）是單獨執勤，未遵循子母艇共勤原則；海巡署當初採購ＣＰ艇時，每艇配有四具密錄器，二○二二年檢討汰換時未及時籌補，導致值勤人員無從落實執法作業規範，也有違失。

海巡署 監察院 金門

延伸閱讀

台南女警自戕案 警大調查程序有瑕疵遭糾正

陸船翻覆案 監院認海巡署重大違失通過糾正

取締陸船釀2死…監察院糾正 海巡署：檢討執法作業程序

因應中共灰色地帶襲擾 海巡特勤隊擴編並增賦裝備

相關新聞

陸漁船翻覆案 監院糾正海巡署

海巡署艦艇今年二月十四日在金門海域取締大陸三無船越界，過程中發生碰撞，致大陸發生漁船翻覆兩死事故，因疑未全程蒐證錄影而引...

共軍未來主打無人戰爭？繼無人作戰艇再公布「機器狼」

將於12日登場的珠海航展儼然成為解放軍的新武器展示平台，繼大陸自製大型無人艦「虎鯨」於日前曝光後，由中國兵器裝備集團有限...

中俄加強戰略溝通⋯俄安全秘書11日起訪陸 將晤王毅

大陸外交部發言人林劍11日宣布，中俄將舉行第十九輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議，俄羅斯聯邦安全會議秘...

前瞻川普 陸智囊：美任何台灣牌都會受到大陸對等反制

具有大陸官方背景的智囊11日表示，美國將會越來越將失去對兩岸問題的主導權和決定權，美國打台灣牌能發揮的作用越來越少，雖然...

共軍鷹擊-21飛彈發射畫面首次公開 專家：制衡強敵利器

上海《澎湃新聞》報導，第十五屆中國航展（珠海航展）即將於12日登場，被稱為「戰神」的轟-6K轟炸機近日也已攜帶共軍新型空...

教廷：川普當選 不影響教廷的中國政策

教廷最近堅定表示，川普重回白宮後，並不會改變教廷對中國建立穩定關係的政策。教廷國務卿帕羅林樞機上週受訪時表示，教宗方濟各目前仍會與中國發展和諧關係，不會因為美國任何意見而有所變更。他也呼籲川普針對國內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。