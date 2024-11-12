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陸漁船翻覆案 監院糾正海巡署
海巡署艦艇今年二月十四日在金門海域取締大陸三無船越界，過程中發生碰撞，致大陸發生漁船翻覆兩死事故，因疑未全程蒐證錄影而引發責任釐清爭議。監察院立案調查，本月七日審議通過調查報告，監院認為海巡署在取締過程中明確違反「海岸巡防機關海域執法作業規範」等規範，有重大違失，通過糾正海巡署。海巡署昨表示尊重，全面檢討相關執法作業程序。
本案是由監委賴鼎銘、郭文東、浦忠成啟動調查。監委表示，海岸巡防機關海域執法作業規範、岸海聯合勤務巡防區指揮部勤指中心實施計畫及海岸巡防機關狀況通報作業程序對於全程蒐證及通報都有明文規定，但海巡署於本案卻沒有確實進行錄影蒐證及通報，明顯違反多項規定。
監委指出，調查時發現本案海巡多功能艇（CP艇）是單獨執勤，未遵循子母艇共勤原則；海巡署當初採購ＣＰ艇時，每艇配有四具密錄器，二○二二年檢討汰換時未及時籌補，導致值勤人員無從落實執法作業規範，也有違失。
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