共軍鷹擊-21飛彈發射畫面首次公開 專家：制衡強敵利器

上海《澎湃新聞》報導，第十五屆中國航展（珠海航展）即將於12日登場，被稱為「戰神」的轟-6K轟炸機近日也已攜帶共軍新型空射彈道飛彈亮相航展，據悉其掛載的應是「鷹擊-21」空射飛彈。

《澎湃新聞》報導，根據航展現場展板介紹，轟-6K是中國自行改進設計的中遠程轟炸機，主要擔負對地、海面縱深目標的遠距精確打擊、近距空中火力支援任務。

該機採用常規氣動布局，可掛載多型空面飛彈、精確制導炸彈和航空炸彈，作戰半徑大、載彈量大，具備較強的防區外打擊能力。

本次亮相的轟-6K轟炸機機翼下方掛載了兩枚尺寸較大的飛彈，與往屆亮相航展一同展出的KD-63和KD-20飛彈不同，這次掛載的飛彈彈頭為錐形頭，而KD-63和KD-20為半球形，錐形頭阻力最小，一般是超音速飛彈常用的彈頭形狀。

報導稱，這款飛彈彈體上寫著2PZD-21的編號，應該是中共空軍日前發布的主題宣傳片《為你》中出現的鷹擊-21空射飛彈。片中出現了鷹擊-21的發射瞬間，畫面震撼，這也是該飛彈首次公開名稱和發射畫面。

據央視軍事報導，大陸軍事專家王明志表示，鷹擊-21是中共空軍裝備的先進空射彈道飛彈，顯示大陸空軍已具有射程遠、速度快、精度高、突防強、毀傷猛的先進打擊手段，能對陸上、海上多種目標進行快速打擊、有效毀傷，已經擁有制衡強敵、懾控對手的利器。