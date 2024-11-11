教廷：川普當選 不影響教廷的中國政策

教廷最近堅定表示，川普重回白宮後，並不會改變教廷對中國建立穩定關係的政策。教廷國務卿帕羅林樞機上週受訪時表示，教宗方濟各目前仍會與中國發展和諧關係，不會因為美國任何意見而有所變更。他也呼籲川普針對國內移民的作法，能更有智慧處理。

教廷對中立場不會改變

據《十字架報》報導，國務卿帕羅林樞機上週四受訪時除了正式恭賀川普再度當選美國總統，他也表示關於中國任命主教的爭議性協議，不會受到美國任何反應而有所影響，仍會持續進行。

至於被問到稍早川普政府時期，美國與梵蒂岡曾因中國問題而關係緊張，包括當時美國國務卿龐培歐還曾警告，梵蒂岡對中國的方式可能會有損其道德權威，帕羅林表示，不會改變梵蒂岡政策方針。

他說，「無論如何，我們已經與中國繼續往前了。雙方的協議已續簽四年。我方與中國對話將會持續，雖然進展不大，但仍會持續。」

設想川普不認同對中政策

帕羅林指出，梵蒂岡與中國的利益基本上是建立在教會基礎上，並不涉及政治或戰略。針對帕羅林的談話，政治分析師佛朗哥(Massimo Franco)則認為，這是預想川普日後會攻擊方濟各與習近平之間維持的緩和策略一種打預防針的作法。

儘管雙方對於中國採取不同立場，帕羅林樂觀表示，美國與梵蒂岡的關係在川普新的任內並不會改變，如同第一任一樣。

至於被問到川普曾表示當選後不會引發戰爭而是會設法讓戰爭劃下句點，對此，帕羅林則表示，「我真的希望如此。」

呼籲美國慎思移民政策

據《美國天主教主教會議》報導，關於川普在競選時曾多次承諾要啟動美國史上最大的驅逐移民行動並嚴格限制移民，帕羅林則表示，梵蒂岡一向支持採取全面且明智的移民政策，以免走向這些極端。

他並表示，教宗方濟各尊重各國管制移民的權利，但同時應該讓這些政策能促成讓人們得以尋求安全與更好生活，並陪伴這些人安頓下來及融入社會。

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