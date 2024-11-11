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菲律賓有意採購堤豐中程飛彈發射系統 恐激怒北京

聯合報／ 大陸中心／即時報導
馬可仕對於南海主權的立場，讓菲律賓與中國大陸的關係陷入低迷。（路透）
馬可仕對於南海主權的立場，讓菲律賓與中國大陸的關係陷入低迷。（路透）

中國大陸與菲律賓恐再爆新爭端。據英國《金融時報》報導，菲律賓國防部長特奧多羅受訪時證實，菲律賓正計劃從美國購買「堤豐」（Typhon）中程導彈發射系統。他表示，菲律賓「不會放棄在領土內獲得這種能力的權利」。報導稱，此舉是菲律賓政府提升軍隊威懾能力計劃的一部分，但恐將激怒中國。

美國《海軍新聞》今年4月曾經報導，美國已在菲律賓北部部署「堤豐」系統，參與當時為期兩周的「堅盾-24」（Salaknib 24）聯合演習。

報導稱，這是美軍這套新型陸基飛彈系統首次在「第一島鏈」亮相。中程飛彈的射程可達2,000公里以上，因此被認為可達中國東南沿海地帶及敏感的南海及台灣海峽區域。專家視此為對中國發出的警示，傳達美國在印太地區的軍事防禦能力。

BBC中文網早前報導，「堤豐」武器系統是套中程能力陸基飛彈發射系統，可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈和「標凖六型」（SM-6）飛彈。

美國軍事學者、華盛頓智庫哈德遜研究所非長駐研究員長尾賢（Satoru Nagao）告訴BBC中文稱，「堤豐」系統的部署，在戰略上可用於處理台海軍事衝突。

按原計劃，「堤豐」系統本應在9月撤出菲律賓呂宋島，但美國至今沒有打包走人的跡象，菲國軍方早前也稱希望「堤豐」系統在菲國長期部署。

《金融時報》指出，菲律賓總統馬可仕已將菲律賓的政策重點從打擊內部叛亂轉移到對外維護主權上，不僅新增軍費，還打算新建數個海軍和空軍基地，而採購「堤豐」系統是馬可仕政府提升菲律賓武裝部隊「發現和威懾」能力計劃的一部分。

巡弋飛彈

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