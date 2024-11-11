中共空軍成立75周年 發布宣傳片宣揚最新戰力

2024年11月11日是解放軍空軍成立75周年紀念日，共軍近日發布宣傳片《為你》，人民日報微信公眾號指出，這部10分36秒的影片透露未來作戰中共空軍將採「殲-20+殲-35A組合」等重要訊息，值得反覆觀看。

大陸軍事專家王明志表示，這則影片用了兩分多鐘時長展示中共空軍裝備建設、戰鬥力生成和實戰化訓練的新成就。其中殲-35A研製成功，標誌著中國空軍將同時擁有兩型隱身作戰飛機，空軍骨幹裝備將加速向隱身轉型。

王明志說，今後在作戰使用中，殲-20和殲-35A不僅可以形成重型與中型隱身飛機的功能組合，而且可以形成制空與多用途作戰並重的任務組合。

此外，共軍「空中四劍客」：殲-20、殲-16、殲-10C、殲-16D同框畫面同樣引人關注。

王明志稱，殲-16D是電磁領域「無形殺手」。「四劍客」既是中共空軍航空兵的四把利劍，也是空軍航空兵新質戰力的組合，代表了隱身與非隱身戰機配合，火力打擊與信息作戰一體，多機型組網協同制空精打的新型空戰樣式，是中共空軍走在空戰方式方法演變前列的寫真與縮影。

殲-20在共軍演訓活動中內埋彈艙導彈發射，充分表明隱身飛機作為中共空軍骨幹裝備，列裝數量越來越多，裝備普及面越來越廣，在執行戰備任務和實戰化演訓中發揮的作用越來越大。

此外，這則宣傳片還多次出現運-20大規模出動以及在夜晚進行空投、空降的訓練畫面。王明志表示，運-20夜間大規模輸送空降兵空降、空投，表明以運-20為核心的戰略戰術、空中機動投送力量，能夠有效支撐中共空降兵戰役規模空降，「像一把尖刀，全天候快速滲透，直達閃擊、垂直破擊、持久控守」。

這則影片還有鷹擊-21彈道飛彈發射畫面。王明志指出，鷹擊-21是中共空軍裝備的先進空射彈道飛彈，顯示中共空軍具有射程遠、速度快、精度高、突防強、毀傷猛的先進打擊手段，能對陸上、海上多種目標進行快速打擊、有效毀傷，已經擁有制衡強敵、懾控對手的利器。