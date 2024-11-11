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影／被中國大陸列為台獨頑固分子 曹興誠告中國國台辦主任宋濤

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（中）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（中）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。記者邱德祥／攝影

被中國大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生今天偕律師團舉行記者會，控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。

曹興誠今天偕同律師陳文龍、劉繼蔚、黃思維一起舉行記者會，曹興誠表示，將對中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華提出刑事自訴，指控兩人違反中華民國刑法第305條「恐嚇危害安全罪」。中國國台辦於10月14日將曹興誠列為「台獨頑固分子」，並威脅採取包括限制出行、企業經營、監禁、殺害等「懲治」措施，聲稱「重拳出擊、嚴厲懲治」，並於10月16日再度公開威脅其生命、身體與自由。

此次國台辦的恐嚇威脅行為不同於以往針對政治人物，而是首次將制裁目標擴及到普通民眾。面對此等極權壓迫，曹興誠表示將以法治手段正面回應，揭穿中共非法行徑，捍衛個人安全與台灣民主價值，展現台灣人民堅守民主自由、對抗蠻橫恐嚇的決心與與信念。

被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（左二）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（左二）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（左二）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（左二）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（中）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。記者邱德祥／攝影
被大陸列為台獨頑固分子 ，曹興誠先生（中）今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。曹興誠展示中華民國護照表示，自己是中華民國國民，捍衛台灣人民自決權與民主價值。記者邱德祥／攝影

國台辦 恐嚇 曹興誠

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