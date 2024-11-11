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兩岸微流行／陸首部能源法 明年上路

聯合報／ 記者陳政錄
圖為西藏日喀則市薩迦縣的風力發電機組。（新華社）
圖為西藏日喀則市薩迦縣的風力發電機組。（新華社）

為推動綠色低碳，大陸生態環境部在已設立二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和的背景下，正在研究制定新一輪國家自主貢獻目標。此外，大陸全國人大日前通過首部能源法，將於明年上路，內容聚焦保障能源安全和綠色低碳轉型。

大陸生態環境部應對氣候變化司長夏應顯日前證實，正在研究制定新一輪國家自主貢獻目標，將基於國情，在可持續發展架構下，按照巴黎協定及去年通過的「阿聯共識」，於二○二五年適時向聯合國氣候變化框架公約秘書處通報二○三五年自主貢獻。

夏應顯說明，所謂國家自主貢獻，是公約各締約方根據自身情況來自主確定的應對氣候變化行動目標。大陸已於二○二○年宣布，採取更有力政策和措施，二氧化碳排放力爭於二○三○年前達到峰值，努力爭取二○六○年前實現碳中和。

此外，十四屆全國人大常委會第十二次會議八日表決通過能源法，將自二○二五年一月一日起施行。中國國際經濟交流中心能源與綠色低碳發展部長景春梅稱，能源法明確提出要堅持能源結構調整，要綠色低碳發展，優先開發可再生能源及推動能耗的雙控制度向碳排放的雙控制度轉變等新規。

據大陸生態環境部發布，二○二三年，非化石能源消費占能源消費比重達百分之十七點九，森林蓄積量達一九四點九三億立方公尺，比二○○五年增加六十五億立方公尺，已實現二○三○年目標。

低碳 綠色 陸生

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