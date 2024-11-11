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南海畫定一條線 陸媒：只是第一步

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸自然資源部、民政部10日發布「關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告」，一口氣公布64座南海島礁的標準名稱。圖為在中菲之間具有主權爭議的仁愛礁。（路透）
大陸自然資源部、民政部10日發布「關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告」，一口氣公布64座南海島礁的標準名稱。圖為在中菲之間具有主權爭議的仁愛礁。（路透）

北京當局昨宣布黃岩島的領海基線，央視旗下「玉淵譚天」刊文稱，這是中方對黃岩島主權的明確宣示，可從三點理解這條線的意義。

首先，黃岩島的領海基線不是最近才畫的，之所以一直不發，是大陸在處理周邊海洋問題上，一貫採取理性、克制、負責任的做法。其次，菲律賓總統馬可仕日前簽署海洋區域法、群島海道法，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域「非法」納入菲方海洋區域。大陸直接用一條線作為回應。第三，此次發表黃岩島領海基線只是第一步，隨著科學研究、海洋空間規畫等項目推進，相關區域的領海基線畫定和公布也會有序開展。

文章引述武漢大學中國邊界與海洋研究院教授雷筱璐指出，為黃岩島畫定基線是行使和展示對黃岩島主權的行為。畫定領海基線後，就明確了大陸在黃岩島的海洋權利主張的範圍。領海基線以內的水域是內海，也就是內水，它等同於陸地上的河流、湖泊等，國家對內水享有完全主權。

文章提到馬可仕簽署了海洋區域法、群島海道法，菲方聲稱走了國內立法流程。但有菲律賓國會議員透露，從未聽說過這兩項法案，懷疑法案未經公開討論就被祕密推進。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸稱，領海基線畫好後，對其他國家無論是漁船、商船還是軍艦，走到哪個範圍，都是明確的。中方可更有效地管轄及採取反制。

菲律賓 馬可仕 黃岩島

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