陸反制菲國 公布黃岩島領海基線

中國大陸昨天先是公布六十四座南海島礁的「標準名稱」，隨後又公布黃岩島（我稱民主礁）的領海基線，以此反制菲律賓，並藉此宣示北京在南海爭議島嶼的主權。

菲律賓總統馬可仕本月八日簽署菲律賓海洋區域法和群島海道法，使菲律賓可依南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源，同時也可訂定相關行政罰則。北京昨接連出招，中菲就南海爭端展開新一輪法律戰。

大陸外交部與海警局昨發聲明強調，黃岩島是中國固有領土；強調此舉是中方依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例，大陸海警將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。

大陸自然資源部昨下午公布南海部分島礁「標準名稱」的公告，聲稱為進一步規範有關地名的使用。公告詳細列出島礁包含經緯度的地理位置，並標示出該島礁的標準名稱與漢語拼音。公告的主題畫分顯示為「海洋權益」。

根據公告，這次新增六十四座南海島礁的標準名稱。對照公告的經緯度，這些島礁多位於南沙群島，且大多位於先前主權爭議最強烈的仁愛礁和仙賓礁周邊海域。不過，由於多數島礁礁體規模較小，即便在Google地圖上輸入精準的經緯度，也難以見於衛星圖層中。

這次大陸官方命名的島礁包含北斗礁、北斗頭礁、北斗東礁、北斗中礁、北斗南礁，亦有仁愛東礁、仁愛中礁、仁愛北礁等等。

大陸官方昨晚以「中華人民共和國政府」名義發布「關於黃岩島領海基線的聲明」，表示根據一九九二年二月廿五日大陸領海及毗連區法，宣布黃岩島的領海基線，其中包含十六個經緯度的座標點。

大陸外交部隨即發布「答記者問」，針對此舉是否為反制菲律賓推出海洋區域法？大陸外交部回應，菲律賓頒布所謂海洋區域法，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把大陸黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方堅決反對，將繼續依法採取一切必要措施。