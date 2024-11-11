小三通今年突破100萬人次

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
今年截至11月9日，金廈小三通航班客流量已突破100萬人次。聯合報系資料照
今年截至11月9日，金廈小三通航班客流量已突破100萬人次。聯合報系資料照

金廈「小三通」客運航線被譽為兩岸往來「黃金通道」，今年截至11月9日，該航線客流量已突破100萬人次。

中新社報導，今年以來，金門廈門「小三通」客運航線客流量穩定成長。根據統計，截至11月9日，廈門邊檢總站高崎邊檢站今年已累計驗放金廈「小三通」客運航線突破5,000班次，查驗出入境旅客達100萬人次。其中台胞數量占九成以上。

據報導，來自金門的台胞王英生表示，他經常透過金廈「小三通」客運航線往返廈門與金門兩地，「時間短，價錢也便宜，現在船班又多了，就更順利方便了」。

經我交通部核定，金廈「小三通」航班自9月起由每日雙向16班次增至20班次，航班增幅達25%。

今年10月以來，隨著金廈「小三通」客運航線航班班次增加、兩岸文化活動及人員交流日盛，客流量迅猛增長，10月日均客流近4,000人次，較上月增長超過25%。

小三通 航線 金門

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