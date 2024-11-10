陸全國台研會長：國際堅持「一個中國」格局進一步鞏固

大陸全國台灣研究會2024年學術年會9日在江蘇常州舉行，全國台研會會長汪毅夫致詞時表示，大陸持續發展和綜合實力愈益壯大，反分裂、反干涉的重大鬥爭增強了實現「祖國統一」的戰略主動；他並提到，國際社會堅持「一個中國」的格局正進一步鞏固。

綜合中新社、中評社報導，今年大陸全國台灣研究會學術年會上，共40多位涉台研究學者、專家圍繞「兩岸關係發展新情勢、新挑戰、新應策」主題展開研討，內容涉及美國大選後對台政策新走向、島內（台灣）政部變化與前瞻、民進黨當局「文化台獨」路徑與危害等領域。上海台灣研究所所長倪永杰、中國社會科學院台灣研究所副所長彭維學、南京大學台灣研究所所長劉相平等學者出席。

汪毅夫致詞表示，今年5月20日，賴清德上台、民進黨開啟第三個四年持續執政期，加上美國總統大選消極因素疊加，台海風險持續走高，呈現出美國打「台灣牌」力度更大、台海鬥爭烈度更高、台海局勢不確定性更強的階段性特徵。

汪毅夫稱，在深刻認識台海形勢更趨複雜嚴峻的同時，也應看到，台灣民意和政治生態在某些領域正處在積極的「量變積累」過程中，「兩岸交流合作內生動力依然強勁，兩岸融合發展不斷取得新的成果，國際社會堅持一個中國的格局進一步鞏固」。

汪毅夫說，大陸持續發展和綜合實力愈益壯大，為對台工作提供了更多的資源和條件，反分裂、反干涉的重大鬥爭增強了實現祖國統一的戰略主動，大陸有更多的條件、更大的能力推進祖國統一進程。

汪毅夫也告訴與會學者，「要把握歷史大勢，保持戰略信心、戰略定力」，為對台工作開展獻計獻策。

近一段時間以來，大陸積極在國際場合詮釋聯大第2758號決議，稱其解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，並在與外國領導人會晤的會議公報或聲明上，也常見提及「堅持一個中國原則」等內容。