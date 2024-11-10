快訊

大大提升口感與風味 烹飪專家曝一醃漬物的汁水醃雞肉最省事

陳佩琪再發文談檢調約談內容 曝光10年間夫妻收入總額

曾經70降到0 川普再執政中美對話管道是增或減引關注

中央社／ 台北10日電

中國學者近日指出，川普首次執政時中美官方對話和磋商機制從70個降至0，拜登時代恢復到約20個；未來4年情況目前無從得知，但兩國必須保持開放對話管道，以減少誤解並避免災難性後果。

川普贏得美國大選，全球關注。香港01今天報導，近日在北京舉行、題為「尋方於變革時代」的中國財新傳媒峰會中「川普因素」籠罩全場，來自歐洲、美國、日本、巴西和中國的官員和學者紛紛表達對川普上台後世界政經走向的擔憂。

在3天會議中，北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通與美中貿易全國委員會會長艾倫（CraigAllen）有一場聚焦中美經濟關係的對談。

閻學通指出，川普於2017年首次就任總統前，中美兩國的官方對話和磋商機制大約有70個，這一數字在川普2017至2021年執政期間降到了0，拜登政府執政期間則恢復至大約20個。

對於川普再次執政的4年間中美兩國雙邊對話管道究竟會增加或減少，閻學通表示目前尚無從得知，但強調中美兩國必須保持開放的對話管道，如此至少可以減少彼此之間的誤解，從而避免一些災難性後果。

曾在美國商務部系統任職長達30多年的艾倫則直言，中美兩國在「國家安全」領域的擔憂可能都有些過度誇張，這些過度擔憂為雙方企業正常經貿往來帶來許多困境。

艾倫表示，自由貿易在國防以外的其他領域都是最佳解決方案。若要對中美兩國給出建議，他的看法是「不要誇大威脅，也不要低估好的、有建設性的合作所能夠帶來的機遇」。

艾倫還提到，他「十分擔心」如今無論是赴中國的美資或赴美的中資，都已越來越難見到新的入場者。

雖然前景不容樂觀，艾倫認為「不應該現在就對川普第二任期採取的措施過早下結論」，並說相信兩國一些探索性質的討論已經在發生。

川普 美國大選

延伸閱讀

最挺台國務卿出局！川普：不會邀龐培歐與海理入閣

川普回來了！鋼廠兩種心情 燁輝、盛餘等外銷廠有壓

勝選後 川普有望從官司中脫身？

執行長馬斯克選對邊 特斯拉市值重返1兆美元

相關新聞

閻學通：經貿關係已不能充當中美關係的「壓艙石」

川普確定重返白宮，展望未來中美經貿關係，北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通表示，川普一定是朝著「保護主義」去的，經...

印尼總統訪陸 強化戰略合作

大陸國家主席習近平昨天在北京與印尼新任總統普拉伯沃舉行會談，習近平說，中方願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和...

人民日報：中國將在APEC、G20推動全球治理體系改革

美國大選後，APEC與G20峰會將自本周起相繼登場，大陸國家主席習近平確定出席這兩場峰會。中共黨報人民日報指出，面對共同...

陸500噸級無人作戰艇「虎鯨」亮相 可獨立執行警戒巡邏

俗稱「珠海航展」的中國國際航空航天博覽會即將於12日登場，共軍多款新式裝備近日也紛紛亮相。被譽為「遠洋艦隊前衛」的中共自...

中共海軍 首次實裝參加珠海航展

作為大陸展示航太軍事實力的盛會，第十五屆珠海航展將於十二日登場，共軍新型隱形戰機殲-35A、「紅旗-19」地對空飛彈系統等...

習近平將訪秘魯 簽新自貿協定

秘魯外交部長斯基亞萊爾說，秘魯將在本周中國國家主席習近平到訪期間，與中國簽訂更新版自由貿易協定。此舉將至少提升兩國之間的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。